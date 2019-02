Ecolo propose la gratuité des transports en commun pour les chômeurs

Pour Ecolo, les transports en commun doivent être gratuits pour les demandeurs d'emploi, les personnes émargeant du CPAS et les jeunes de moins de 25 ans.

Et pour les jeunes de moins de 25 ans? "Car les habitudes se prennent à cet âge-là". "Par après, l’employeur peut en prime intervenir dans leurs frais", ajoute-t-il.

La mobilité est la priorité du programme d'Ecolo en vue des élections du 26 mai, rappelle l'écologiste: "Je désire offrir la possibilité aux gens de se passer de leur voiture s'ils le souhaitent, ce qui est impensable à l'heure actuelle. Nous devons rouvrir des points d'arrêt pour les bus et les trains, augmenter l'heure de circulation de certains métros comme à Charleroi par exemple, améliorer les conditions des voyageurs en mettant l'accent sur la ponctualité, etc. Un grand plan, estimé à sept milliards d'euros, est nécessaire pour la Wallonie et Bruxelles."