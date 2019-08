Edenred Belgique franchit le cap des 20% de paiements sans contact

Edenred, leader du marché des solutions de paiement dans le monde du travail, enregistre 20% de paiements sans contact. Un niveau jamais atteint en Belgique.

De plus en plus de Belges utilisent le paiement sans contact. Edenred, leader belge sur le marché des chèques-repas et des écochèques, annonce avoir dépassé la barre des 20% de paiements de ce type pour le mois de juin. Pour comparaison, chez MasterCard, ils représentent seulement 4% des transactions. Olivier Bouquet, CEO d'Edenred Belgique, se réjouit de cette tendance: "Être le premier acteur belge à franchir un tel cap et à battre un tel record est une grande fierté."

Edenred était le premier à proposer des cartes NFC, la technologie qui permet le paiement sans contact, en Belgique en 2012. Aujourd'hui, la plupart des banques proposent ce service. Dans sa sphère d'activité, Edenred reste le seul acteur belge à proposer des chèques-repas dotés du NFC avec 1,5 million de cartes en circulation. "En plus de cela, nous avons énormément travaillé depuis 2012 sur la communication et la sensibilisation vers les utilisateurs et les marchands pour faire la pédagogie de cette nouvelle technologie. En un an, nous avons presque doublé le nombre de paiements sans contact", explique Olivier Bouquet d’Edenred.

Méfiance

Petit à petit, le système de paiement sans contact se répand en Belgique. Néanmoins, seule la moitié des utilisateurs en sont munis. Et les consommateurs se montrent méfiants à l'égard de cette technologie. En avril, Febelfin communiquait que "plus de la moitié des Belges (53,2 %) considèrent le paiement sans contact, pour les montants inférieurs à 25 euros, comme peu sûr. La grande majorité d'entre eux n'ont aucune confiance dans le système de sécurité qui se cache derrière ce type de paiements et attribuent ce manque de confiance à un manque d'information."

Edenred veut croire que les mentalités changent: "Les 20% de transactions sans contact montrent aussi que les Belges ont de plus en plus confiance en la nouvelle technologie, les mœurs commencent à évoluer."