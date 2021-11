Electrabel reçoit un avis positif pour son projet à Vilvorde

"Il y a lieu de déclarer le recours fondé et d'accorder le permis."

La commission a émis un avis positif conditionnel sur ce projet. Elle estime que les nuisances et les effets de la centrale sur les personnes et l'environnement peuvent être limités à "un niveau acceptable", "à condition du respect des conditions du permis". Elle ajoute que la demande est en outre conforme aux dispositions légales. "Il y a lieu de déclarer le recours fondé et d'accorder le permis", conclut-elle.