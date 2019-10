Électricité et frais de notaire érodent le pouvoir d'achat

La rapide augmentation des prix en Belgique mine notre pouvoir d’achat davantage que dans les pays voisins. Le Conseil central de l’économie recommande au prochain gouvernement de mieux lutter contre la hausse des prix.

Les salaires horaires ont augmenté de près de 60% entre 1996 et 2017 en Belgique, une augmentation comparable à celle des Pays-Bas, de la France et de l’Allemagne. Mais au cours de la même période, notre pays a enregistré une inflation beaucoup plus élevée, ce qui a érodé une partie du pouvoir d’achat généré par les hausses salariales. Les salaires belges, corrigés pour tenir compte de l’inflation, ont augmenté de 8% contre 17% en moyenne chez nos voisins.

Ces chiffres ont été révélés dans un rapport du Conseil central de l’économie (CCE), une institution qui rassemble syndicats et organisations patronales dans l’objectif de conseiller le gouvernement. Dans ce rapport, les partenaires sociaux énumèrent les grands défis qui attendent notre pays et recensent les priorités auxquelles le prochain gouvernement devrait s’attacher. Parmi ces défis, on trouve la lutte contre l’augmentation des prix, jugée trop importante.

Les partenaires sociaux expliquent ces fortes augmentations par le mauvais fonctionnement du marché belge, en particulier dans le secteur tertiaire, qui a connu une rapide hausse des prix.

Ces dix dernières années, la facture d’électricité est devenue une sorte d’impôt déguisé, où tous les frais sont répercutés sur le consommateur. De plus, la distribution de l’électricité est assurée par des intercommunales qui détiennent un monopole et peuvent facturer des prix élevés.

Horeca

Vu que dans certains secteurs, les entreprises peuvent facilement répercuter leurs frais sur les consommateurs, elles sont moins motivées à améliorer leur efficacité et leur productivité.

Les sociétés de télécoms et les transports publics ont relativement peu de concurrence, ce qui peut se traduire par des tarifs élevés. Parmi les autres secteurs où les prix ont plus rapidement augmenté que dans les pays voisins, on trouve l’horeca – l’introduction des caisses blanches est parfois pointée du doigt – et certaines professions libérales. Ces professions – dont le notariat – sont souvent strictement régulées, ce qui ne permet pas de fixer librement les prix.

Ces prix élevés ne sont pas uniquement un problème pour les consommateurs, l’économie belge en pâtit aussi. Vu que dans certains secteurs, les entreprises peuvent facilement répercuter leurs frais sur les consommateurs, elles sont moins motivées à améliorer leur efficacité et leur productivité. Parallèlement, l’inflation est plus élevée et les salaires augmentent à cause de l’indexation automatique, ce qui enclenche un cercle vicieux.

Revoir certains monopoles

"Les consommateurs n’obtiennent pas la meilleure qualité au meilleur prix." Edward Roosens Economiste en chef de la FEB

Edward Roosens, économiste en chef de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), estime que le gouvernement doit revoir certains monopoles. "Les consommateurs n’obtiennent pas la meilleure qualité au meilleur prix. Il faut oser remettre en question certains monopoles, comme ceux des transports en commun. Ou, dans les secteurs où il n’est pas possible de mettre fin aux monopoles, il faut poser des exigences plus strictes en matière de qualité et de prix, par exemple dans la distribution d’électricité."