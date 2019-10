Elio Di Rupo met le PS liégeois face à ses responsabilités

Mis sous pression depuis son investiture, le gouvernement Di Rupo frappe fort. Après l’annulation des ventes de Win, VOO et Elicio, la Région wallonne appelle Liège et ses administrateurs dans Enodia à poursuivre le travail.

Nethys, c’est un peu comme l’histoire du sparadrap du capitaine Haddock dans les aventures de Tintin: impossible de s’en débarrasser. Depuis bientôt trois ans, l’affaire née d’un scandale lié à des rémunérations des membres des comités de secteur de l’intercommunale liégeoise Enodia (ex-Publifin), empoisonne la vie politique wallonne et les trois gouvernements qui se sont succédés. Le "petit" scandale des comités de secteurs s’est transformé en affaire d’Etat avec une commission d’enquête parlementaire à la clé et la chute du gouvernement PS-cdH dirigé par Paul Magnette (PS).

Un acte fondateur

Le dossier est aujourd’hui loin d’être terminé. Entre les éventuels recours judiciaires que déposeront les acquéreurs éjectés par le gouvernement wallon dimanche, l’animosité née dans le chef de certains cadors liégeois et des activités industrielles des filiales de Nethys dont l’avenir n’a jamais été aussi incertain, on n’a pas fini d’en parler.

"L’exécutif wallon n’avait pas d’autres choix que d’agir."

Mais n’allons pas trop vite! D’ici le début de l’acte II, un rapide retour sur le geste marqué par le jeune gouvernement wallon PS-MR-Ecolo ce dimanche est incontournable. En cassant la vente de trois filiales de Nethys et de sa maison-mère Enodia et en provoquant dans la foulée la destitution du conseil d’administration de Nethys (et de son management dans les prochains jours?), le gouvernement Di Rupo a posé un acte important.

Dans l’entourage de l’Elysette, certains disent, à raison, que "l’exécutif wallon n’avait pas d’autres choix que d’agir". Mise sous pression depuis son entrée en fonction début septembre suite aux révélations concernant les opérations de vente des filiales de Nethys, l’équipe dirigée par le socialiste Elio Di Rupo se devait d’agir rapidement. Il devait surtout éviter l’enlisement. Comment imaginer arriver à mener à bien son projet politique avec un sparadrap Nethys qui lui colle aux baskets?

Jeu de dominos

Dans le dernier volet de cette histoire, tout s’est accéléré le 27 septembre, date à laquelle le cabinet du ministre des Pouvoirs locaux, Pierre-Yves Dermagne, a réceptionné les documents transmis par Nethys autour de la vente de VOO, Win, Elicio. Conseillée par le cabinet d’avocats Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, l’administration a passé les données au peigne fin. Il ne leur aura pas fallu une semaine pour soulever de nombreuses irrégularités dans les opérations de cessions menées par le management de Nethys.

À Liège d’agir

Dimanche, la sentence tombera. À la lecture de la déclaration d’Elio Di Rupo et de Pierre-Yves Dermagne, le geste est politiquement très fort. Les ventes sont annulées. Avec du recul, la relecture des propos tenus par Paul Magnette dans Le Soir deux jours plutôt annonce la séquence de dimanche. Face aux affaires, le candidat à la présidence du Parti socialiste avait affirmé qu’il serait "d’une intransigeance robespierriste".

"Ce qui se passe aujourd’hui était inéluctable. C’est un geste collectif."

La partie n’est pas pour autant terminée. "Le gouvernement a pris un acte qui découle des décisions de Nethys. C’est un acte de tutelle. Il a fait son travail. La suite va maintenant se passer à Liège. C’est aux administrateurs d’Enodia de prendre le relais et de poursuivre le travail", estime-t-on dans les couloirs de l’Elysette.

Bref, on renvoie la balle à Liège!

Justement, ce qui prévaut à Namur fait-il sens à Liège? Si une partie du monde politique liégeois s’est sentie ostracisée par le reste de la classe politique wallonne pendant de nombreux mois, et n’a jamais manqué une occasion pour sortir du bois afin de défendre les bijoux de famille de Nethys face aux attaques extérieures, les dernières révélations rendent-elles toute voix discordante inaudible? "Ce qui se passe aujourd’hui était inéluctable", assure un cador dans la vie politique en Cité ardente. "Il y a tout un contexte qui explique ce qui arrive aujourd’hui. C’est un geste collectif. Une cabale contre Liège serait inconcevable. Il ne faut pas oublier que Liège est la Wallonie."

Une affaire de famille

Pour ménager les susceptibilités avec la principauté et éviter un schisme entre le PS national et sa fédération liégeoise à la veille des élections internes au PS, Elio Di Rupo et Pierre-Yves Dermagne ont pris soin de dialoguer avec les dirigeants liégeois du parti en les invitant à l’Elysette dans la foulée de leur déclaration de dimanche. La réunion ne concerne que des membres du PS.

Hormis l’absence de Muriel Targnion, présidente d’Enodia, on retrouve autour de la table les ministres Christie Morreale et Frédéric Daerden. À leurs côtés, Jean-Claude Marcourt, le bourgmestre Willy Demeyer, Jean-Pierre Hupkens, président de la fédération liégeoise et Luc Gillard, président du collège provincial (principal actionnaire d’Enodia), sont également conviés.

Lors de cette réunion, les deux hommes forts du PS au gouvernement wallon exposent les différents éléments qui ont poussé l’exécutif à casser les ventes. La réaction ne se fera pas attendre. En début de soirée, les administrateurs du CA de Nethys sont poussés vers la sortie par les membres du PS du conseil d’administration d’Enodia. La suite s’enchaîne. Les administrateurs de Nethys n’attendront pas leur destitution pour partir. Dans la soirée, ils annoncent leur démission.

Un modèle à bout de souffle

"Entre Nethys qui évolue dans le monde concurrentiel et Enodia qui évolue dans le monde public, l’échange des pièces est très difficile. C’est un système qui porte en lui les gènes de son autodestruction." Administrateur d'Enodia

Derrière ce vaudeville, l’avenir de Nethys et de ses filiales reste au centre de toutes les interrogations. "Il faut que l’on invente un modèle pour permettre l’initiative industrielle tout en respectant le double code entre le concurrentiel et la gouvernance publique", estime un acteur socialiste à Liège. Pour un administrateur d’Enodia, le système est à bout de souffle. "Le modèle de l’intercommunale ne convient plus pour ce type d’activités concurrentielles. Entre Nethys qui évolue dans le monde concurrentiel et Enodia qui évolue dans le monde public, l’échange des pièces est très difficile. C’est un système qui porte en lui les gènes de son autodestruction."