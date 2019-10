Emmanuel De Bock renonce à briguer la présidence de DéFI

"Je mesure combien la présidence d'un parti exige nombre de sacrifices quotidiens, un investissement permanent dans un contexte parfois difficile, où l'immédiateté des réseaux sociaux et la recherche d'un certain sensationnalisme privilégient plus la forme au fond. Je souhaite pleinement m'investir dans mon travail de chef de groupe au parlement bruxellois et ne pas rompre un certain équilibre face à des engagements personnels et familiaux, et par conséquent de ne pas briguer la présidence de DéFI cette année", a-t-il expliqué.