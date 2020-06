Emmanuel Plasschaert, futur bâtonnier de Bruxelles

Âgé de 51 ans, Emmanuel Plasschaert a fait ses études de droit à Namur et à la KULeuven. Inscrit au barreau de Bruxelles en 1993, il se présente comme un avocat "de contentieux", spécialisé en droit du travail. Il a, en parallèle, gravi avec régularité les structures de l'ordre, faisant de lui le candidat "naturel" au poste de bâtonnier .

Le barreau a la particularité d'élire ses bâtonniers avec deux années d'avance. C'est ainsi que, ce lundi, le nouveau bâtonnier Maurice Krings prend la tête du plus grand barreau du pays (5.180 avocats inscrits), à la place de Michel Forges. Emmanuel Plasschaert devient donc "dauphin" et remplacera Me Krings dans deux ans, très précisément.