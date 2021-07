En 2022, les soins dentaires esthétiques seront soumis à la TVA

L’exonération de la TVA ne s’appliquera plus qu’aux traitements thérapeutiques. Mais la définition de ces traitements doit encore être clarifiée.

À l’heure actuelle, les soins dispensés notamment par un médecin, un diététicien, un dentiste et un kinésithérapeute sont en règle générale exonérés de la TVA. En d’autres termes, aucune TVA ne s’applique sur leurs honoraires, les seules exceptions étant les interventions et traitements purement esthétiques effectués par un médecin. Les choses devraient fondamentalement changer à partir du 1er janvier 2022. "Seuls les traitements et interventions thérapeutiques seront exonérés de la TVA. Cette mesure ne vaut pas uniquement pour les médecins, mais sera élargie à l’ensemble du personnel médical et paramédical", explique Tim Van Sant, spécialiste de la TVA chez PwC Tax Consultants.

"Les traitements et interventions sans objectif thérapeutique vont bien au-delà des soins purement esthétiques. Par exemple, un généraliste qui fournira une attestation pour une assurance vie, un dentiste qui blanchit des dents ou un kinésithérapeute qui fournit un accompagnement à un sportif devra, selon la nouvelle loi, appliquer une TVA de 21% sur ses prestations." Le projet de loi qui limite fortement l’exonération de la TVA sur les soins médicaux a reçu le feu vert de la Commission des Finances le 23 juin dernier et a été voté à la Chambre le 1er juillet.

Une circulaire précisera les soins (non) dispensés de TVA

Les services centraux de l’administration fiscale doivent, en concertation avec le secteur, rédiger une circulaire contenant davantage de précisions sur les soins qui seront ou non soumis à la TVA. "Les discussions sur les soins qui sont ou non thérapeutiques durent depuis des années. Cette question n’a pas encore été tranchée. Souvent, il existe des interactions entre l’esthétique, le somatique et le psychologique", explique Marc Moens, du syndicat des médecins, l’ABSyM. "Mais où faut-il placer la frontière ? Allez-vous laisser un inspecteur des finances, qui n’est pas médecin, parcourir le dossier médical d’un patient ?"

L’association des dentistes flamands, le VVT (Verbond der Vlaamse Tandartsen) se réjouit que la nouvelle loi parle d’objectif thérapeutique et non d’esthétique. "Tout dépendra de la définition de ce qui est ou non thérapeutique, des critères objectifs qui serviront de base à l’évaluation des dossiers et des personnes qui seront habilitées à prendre une décision. Une personne ayant perdu une dent ou ayant des dents fortement décolorées peut continuer à parler et à rire, mais n’osera peut-être plus le faire. Dans ce cas, la bouche n’est plus fonctionnelle et le traitement a donc un objectif thérapeutique", explique le porte-parole Stefaan Hanson. "Si un traitement n’est pas considéré comme thérapeutique, il coûtera inévitablement davantage au patient puisque la TVA viendra s’ajouter au prix des soins."

Nouveau régime TVA pour le paramédical

Le régime de TVA applicable aux professions paramédicales change également. Il est aujourd’hui lié à leur reconnaissance. Les professions paramédicales reconnues, comme la logopédie et la diététique, sont exonérées de la TVA, tandis que les professions non règlementées, comme l’ostéopathie, l’acupuncture et la chiropractie, doivent facturer la TVA. "La nouvelle législation prendra en compte la nature du traitement. En cas de traitement thérapeutique, les ostéopathes ou les chiropracteurs seront exonérés de la TVA. Un kinésithérapeute qui fournira des soins non thérapeutiques devra facturer la TVA", ajoute Van Sant. En outre, les hôpitaux ne pourront exonérer leurs services de la TVA que s’il existe un objectif thérapeutique. Par exemple, la location d’un téléviseur à un patient hospitalisé ou le parking visiteurs ne seront plus exonérés de la TVA, précise Van Sant.

Le SPF Finances s’attend à des rentrées de 20 millions d’euros, dont la plus grande partie devrait venir des dentistes.

Le projet de loi suit la jurisprudence européenne qui a déclaré que l’application de la TVA sur les soins esthétiques introduite en 2016 ne pouvait se limiter aux médecins et devait s’appliquer indépendamment du prestataire de soins. Le SPF Finances s’attend à des rentrées de 20 millions d’euros, dont la plus grande partie devrait venir des dentistes. Lors de l’introduction de la TVA obligatoire pour les traitements esthétiques en 2016, on s’attendait à des rentrées supplémentaires de 90 millions d’euros.