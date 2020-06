En Belgique, le terrorisme djihadiste décroît, les groupes extrémistes sous surveillance

Le rapport annuel d'Europol sur la situation du terrorisme accompagne le déclin de l'État islamique et prévient des dangers futurs de l'extrémisme. En Belgique, l'extrême droite interpelle.

Un tableau fidèle de l'activité terroriste en Europe a été dévoilé, ce mardi, par Europol. L'agence européenne de police criminelle – dirigée par la Belge Catherine De Bolle – a publié son rapport annuel "TE-SAT" qui illustre le déclin de l'activité terroriste islamique et la présence toujours claire des actes d'extrêmes gauche et droite.

La Belgique était, en 2019, le pays européen où la justice a le plus condamné pour des faits de terrorisme.

Et la Belgique, là-dedans? Avec un seul attentat déjoué sur son sol en 2019 (soupçons d'attentat sur l'ambassade américaine à Bruxelles), elle voit enfin se clore la séquence sanglante ouverte avec le départ de nombre de ses ressortissants en Syrie ou en Irak, au début des années 2010. Au total, l'Europe a connu 21 attaques sur son sol, dont 14 ont été déjouées, pour un total de 10 morts. Le chiffre est en diminution depuis plusieurs années déjà. Europol note que "la propagande de l'État islamique (EI) a diminué en volume et en impact". Mais "malgré la mort de son leader, l'EI, devenu un groupe insurgé avec des affiliés à travers l'Afrique et le Moyen-Orient, reste une menace".

Le fait djihadiste a nettement reflué parmi les préoccupations policières en Belgique. Ainsi, on n'y a connu que 11 arrestations liées à ce type de terrorisme. 86 autres ont été réalisées à l'origine pour motif terroriste, pour finalement ne pas être spécifiées. En revanche, sur le front judiciaire, la Belgique était, en 2019, le pays européen où la justice a le plus condamné pour des faits de terrorisme. Avec 89 personnes jugées, elle était devant la France (87) et largement devant les autres membres de l'Union européenne, signe de l'activité policière importante durant les années 2014 à 2018. Ces chiffres devraient très logiquement diminuer dans les années à venir.

Perspective de "guerre des races"

Le rapport d'Europol documente également la présence toujours importante des actes terroristes dits d'extrême gauche et d'extrême droite. Pour la Belgique, le rapport note que "des groupes et individus de la mouvance anarchiste et d'extrême gauche ont constitué une menace persistante à l'ordre public, surtout pendant les manifestations liées aux gilets jaunes". En Europe, en 2019, 111 arrestations ont été menées dans les milieux de gauche extrême, la plupart en Italie concernent des groupes anarchistes et révolutionnaires qui ont mené diverses attaques sur des biens publics (antennes de télécommunication, câbles de voies ferrées...)

Quant à l'extrême droite, elle a aussi été présente dans le pays. Si aucune arrestation n'a été réalisée (21 au total en Europe, surtout en France et en Italie), elle est sous surveillance. "Plusieurs membres de l’UE, dont la Belgique, ont rapporté l’émergence de groupes paramilitaires prétextant l’impuissance de l’État à protéger la population contre la menace perçue de l’Islam et l’immigration", rapporte l'étude, qui montre que ces groupes se situent dans une perspective de "guerre des races", craignant un prétendu "grand remplacement". Il est rapporté qu'en Belgique, le groupe néonazi "Blood & Honor" a diminué ses activités de propagande pour se limiter à l'organisation de concerts.

Un groupe belge d'extrême droite est suspecté d'avoir levé une "armée de trolls" pour soutenir sa propagande sur Facebook et mener des campagnes de haine et de menaces.