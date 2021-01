En Belgique, les Parlements sont-ils assez protégés ?

Le scénario d'un assaut du Parlement européen ne semble pas baroque dans une Europe dont les institutions sont utilisées comme boucs émissaires par les courants extrémistes. Mais il serait sans doute plus compliqué qu'à Washington. Parce que contrairement au Capitole des États-Unis, le Parlement européen a bénéficié d'une piqûre de vaccin en 2014: des militants du PKK (parti des travailleurs du Kurdistan) étaient parvenus à forcer l'entrée principale et à monter au coeur du bâtiment avant d'en repartir pacifiquement. Depuis cet événement, et encore pressé par les attentats de 2015, le Parlement a renforcé son périmètre de sécurité et ses entrées avec des sas et des portes conçus pour ne laisser passer qu'une personne à la fois sur présentation d'un badge et résister à des attaques-béliers. Serait-il néanmoins possible que des insurgés y pénètrent en brisant une fenêtre, comme au Capitole? "La protection des façades vitrées de manière appropriée" fait partie des mesures prises ces dernières années, répond son administration.