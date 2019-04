En congrès à Bruxelles et Namur, le cdH veut miser sur les jeunes, la santé et l'emploi

Le parti humaniste, au coeur de la tourmente, était en congrès à Bruxelles et Namur en vue des élections du 26 mai.

Les militants du cdH ont approuvé samedi, à l'unanimité, dans des congrès organisés à Bruxelles et à Namur, leur programme en vue de l'échéance électorale du 26 mai prochain . Dans un contexte de transition démographique, économique, climatique et numérique, il défend des centaines de propositions dont une part significative à l'horizon 2030.

Les axes principaux du programme - "miser sur les jeunes; protéger la santé de chacun; mieux habiter la terre; créer de nouveaux emplois et rendre le travail humain; se battre pour la justice et l'équité; impliquer les citoyens dans les choix de l'avenir" - ont été présentés par des candidats.

Hormis le président du parti Maxime Prévot, il s'est agi notamment des têtes de liste et ténors du parti parmi lesquels Céline Fremault, Georges Dallemagne et Pierre Kompany; René Collin, Carlo Di Antonio, Marie-Martine Schyns, Catherine Fonck et Benoît Lutgen.