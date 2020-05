En droit d'asile, les juges flamands sont neuf fois plus sévères

En matière de droit d'asile, le pays est coupé en deux. D'un côté, des juges flamands sévères, de l'autre, des juges francophones plus souples. Le fait était su, mais est aujourd'hui objectivé, pour la première fois depuis 10 ans, par les statistiques compilées et publiées lundi dans le rapport d'activité 2019 du Conseil du contentieux des étrangers, la juridiction administrative chargée de statuer en matière de droit des étrangers. Il apparaît ainsi que les juges francophones reconnaissent neuf fois plus que leurs confrères néerlandophones le statut de réfugiés .

Une différence incontestable

Des explications, des avocats en voient. Me Jean-Marc Picard, responsable de la commission du droit des étrangers chez Avocats.be: "Ce n'est que le reflet de ce qu'on voit dans la société. Le lien est évident. L'interprétation de la loi est plus dure côté néerlandophone. J'ai connu un juge qui se vantait de n'avoir jamais accordé un seul statut de réfugié." Me Matthieu Lys, avocat et maître de conférences à l'UCL, pointe des audiences néerlandophones "de moins bonne qualité", "mettant quasi uniquement l'accent sur des éléments de crédibilité du récit au détriment d'autres éléments objectifs".