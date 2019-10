Enodia cherche des administrateurs

Depuis dimanche soir et la démission des huit administrateurs de Nethys, une question se pose: qui va-t-on trouver pour remplacer les administrateurs de Nethys? Outre le président Pierre Meyers et les six administrateurs qui siègent à ses côtés, le conseil d’administration de Nethys est composé de l’administrateur-délégué en la personne de Stéphane Moreau.