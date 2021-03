Enseignement et activités en plein air au menu de ce vendredi

Après une semaine de pause, le comité de concertation reprend les discussions là où il les avait laissées vendredi dernier. Et devrait poursuivre sa politique des petits pas.

Justement, où en est-on? La réponse sera à l'image de la période, mitigée. On observe une décélération du côté des cas enregistrés , dont la croissance au cours des sept derniers jours (+8%) a été rejointe par la hausse des tests effectués. Autrement dit, le taux de positivité stagne à 6,6%, ce qui permet d'écarter, pour l'heure, l'hypothèse d'un redémarrage en force , c'est-à-dire exponentiel, de l'épidémie. Tout n'est pas rose pour autant, la moyenne des admissions à l'hôpital ayant grimpé d'environ 20% , tout comme le nombre de lits occupés aux soins intensifs. La plus grande prudence reste donc de mise.

La priorité: l'enseignement

Voilà pour le contexte, qui ne permet sans doute pas d'ouvrir grand la moindre vanne avant avril au plus tôt. Ce qui ne signifie pas non plus que des assouplissements ne sont pas envisageables; c'est la technique des petits pas.