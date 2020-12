Entretien préalable avant licenciement: la Cour constitutionnelle saisie

Alors que chaque travailleur de la fonction publique doit pouvoir bénéficier d’un entretien préalable en cas de décision de licenciement, ce n’est pas le cas dans le privé. Plus pour longtemps?

La jurisprudence en matière de droit du travail et d’entretien préalable au licenciement est en train d’évoluer à grande vitesse en Belgique. En viendra-t-on au caractère obligatoire pour tous les travailleurs, qu’ils travaillent indifféremment dans le public ou le privé? C’est une hypothèse plausible et la justice va devoir se pencher dessus. Plus précisément la Cour constitutionnelle.

Lire aussi | Abusivement raisonnable

En effet, le tribunal du travail francophone de Bruxelles a décidé, en novembre, de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle. Celle-ci consiste à demander si le droit du travail, en ne donnant pas le caractère obligatoire à l’entretien préalable avant licenciement dans le privé alors qu’il existe dans le public, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Ces derniers martèlent que les Belges sont égaux devant la loi et que la jouissance de leurs droits et libertés doit être assurée sans discrimination.

Un délai de 12 à 18 mois

La saisine de la Cour constitutionnelle n’est pas susceptible d’appel: sa décision devrait intervenir dans un délai de 12 à 18 mois, environ. Selon le positionnement de la Cour, la politique de ressources humaines de tout le pays pourrait être influencée.

"L’égalité des citoyens devant la loi est un principe constitutionnel." Me Hervé Herion Avocat

A l’origine de cette question, le licenciement d’un employé d’un grand assureur du marché belge. Cet homme avait été limogé pour faute grave, par mail, son employeur estimant qu’il avait artificiellement augmenté le nombre de contrats vendus par téléphone en son nom. Au terme des débats, le tribunal du travail a finalement considéré que ce licenciement pour faute grave avait été abusif, et a condamné l’assureur à verser à son ex-employé plusieurs dizaines de milliers d’euros d’indemnités. Mais il a aussi interrogé la Cour constitutionnelle sur la question de l’entretien préalable, accédant ainsi à la demande de l’employé, formulée par son avocat, Me Hervé Herion.

"Respect du contradictoire"

"L’égalité des citoyens devant la loi est un principe constitutionnel. Un employé du secteur privé comme un administratif d’un hôpital doit pouvoir bénéficier d’une audition préalable afin de connaître les motifs sur lesquels le licenciement est prévu, pour préparer sa défense et tenter de convaincre son employeur. Il s’agit du simple respect du contradictoire", argumente l’avocat.

Lire aussi | Être entendu avant d'être licencié

Hervé Herion s’est fait une spécialité de sa lutte pour des auditions préalables ouvertes à tous les travailleurs, que ce soit dans le privé comme le public. En juin 2019, sa cliente, une contractuelle licenciée par la commune d’Evere obtenait gain de cause car elle avait été virée par un simple courrier recommandé.

Le débat sur l'entretien préalable est ancien dans le droit belge et n'a toujours pas été tranché.

Le débat sur l'entretien préalable est ancien dans le droit belge et n'a toujours pas été tranché. Alors qu'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne de 2012 allait dans le sens d'un entretien obligatoire avant licenciement, dans le secteur privé, la Cour de cassation prenait un autre chemin. Après avoir statué en 2017 et 2018 pour que les statutaires et contractuels du public soient traités de la même manière, la Cour constitutionnelle va donc maintenant devoir se pencher sur le secteur privé. Sa décision sera scrutée à la loupe.