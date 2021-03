Et c'est parti pour un troisième confinement!...

Alors que le second confinement n'a jamais été levé, voilà que s'annonce un troisième. Touchant écoles, commerces "non essentiels" et métiers de contact.

Après un an de lutte, s'il y a bien une chose que l'on devrait avoir apprise sur ce coronavirus, mis à part qu'il est coriace, c'est ceci. Qu'il a le chic pour doucher les espoirs. Pour rendre obsolètes affirmations et convictions, sitôt formulées. "J'espère que c'est la dernière fois que nous venons avec des mauvaises nouvelles à l'issue du Comité de concertation", glissait Alexander De Croo (Open Vld) à l'issue du Codeco de vendredi dernier. L'épidémie en a décidé autrement. Le démenti est cruel.

"Nous ne sommes pas encore dans une envolée exponentielle. Seulement, même si l'évolution est linéaire, elle est intenable à terme pour nos hôpitaux." Alexander De Croo Premier ministre

Mais voilà. La situation sanitaire est préoccupante; les chiffres l'ont confirmé jour après jour. "Nous ne sommes pas encore dans une envolée exponentielle, rassure le Premier ministre. Seulement, même si l'évolution est linéaire, elle est intenable à terme pour nos hôpitaux." Surtout que la mobilité des Belges a augmenté, de même que leurs contacts sociaux, au fur et à mesure que fondait la détermination à suivre les règles de distanciation. Cinq mois de confinement relatif, cela use.

Un calendrier... indicatif

C'est ce qui explique que les autorités belges sont de retour ce mercredi avec des mauvaises nouvelles. Plus costaudes. "Des décisions difficiles, assume le Premier. Ne pas les prendre aurait eu des conséquences encore plus lourdes." La voie suivie est, peu ou prou, celle préconisée par le dernier rapport du Commissaire corona, Pedro Facon. "Une douleur courte, illustre Alexander De Croo. Une période de refroidissement de quatre semaines."

Ça y est, le calendrier est lâché, et ce même si au 16, rue de la Loi, c'est ce que l'on redoutait, de s'enfermer dans un calendrier. Cette pause pascale est supposée s'installer dans la soirée du 26 mars pour lever le camp le 26 avril dès potron-minet.

"Je suis convaincu que nous allons casser cette troisième vague." Alexander De Croo Premier ministre

Un calendrier indicatif, précise-t-on, parce qu'au final, c'est l'épidémie qui tranchera. À ce petit jeu-là, elle n'a guère ménagé ses victimes, puisque cela fait cinq mois que le second confinement dure, avec certes des variations, et que ce troisième vient se greffer dessus. Aurait-il mieux valu fixer des objectifs de sortie? Ce serait oublier que les derniers seuils instaurés, on les a fait sauter sans jamais les atteindre. Tout cela pour dire qu'un confinement, on sait quand on l'enclenche, pas quand on le lève.

Adieu, "printemps des libertés"

Pourtant, la donne a changé, assure le Premier. "Je suis convaincu que nous allons casser cette troisième vague." La différence, c'est la vaccination en cours, qui a déjà touché 11,4% de la population ciblée. "D'ici la fin mai, toutes les personnes de plus de 65 ans ou présentant des facteurs de comorbidité auront reçu une première injection."

Reste que le Premier ne parle plus de "printemps des libertés", où l'on pouvait espérer baguenauder à nouveau. Alexander De Croo vend à présent "un été sans soucis". Pour lequel il va falloir se serrer la ceinture. Voici comment.

Écoles fermées

La technique avait été utilisée juste avant les congés d'automne: on ferme les classes une semaine afin de faire redescendre la pression. On remet le couvert avant Pâques: plus de cours en présentiel dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Seules les maternelles restent ouvertes – et les crèches, oubliées dans la bagarre. La promesse est la suivante: rouvrir en grand dès le 19 avril, à l'exception du supérieur qui resterait à 20% de présentiel.

Les stages et activités pour la jeunesse sont autorisés, durant les vacances, par groupes de 10 et sans nuitées.

Commerces non essentiels sur rendez-vous

Les commerces dits "non essentiels" peuvent rester ouverts. Enfin, ils doivent accueillir leurs clients sur rendez-vous, clients censés faire leurs courses seuls, ou éventuellement avec une personne de leur foyer. Le tout assorti d'un nombre maximum de chalands autorisés en même temps, variant selon les caractéristiques des boutiques, mais ne pouvant dépasser les 50.

50 Clients maximum Le nombre de clients autorités simultanément dans un magasin dépendra des caractéristiques du lieu. Mais quoi qu'il en soit, pas question de dépasser le plafond fixé à 50.

La collecte des achats effectués en ligne reste possible, tout comme les livraisons.

Rideau pour les métiers de contact

C'est la douche froide pour les professions de contact non médicales. Qui ont rouvert entre la mi-février et le 1er mars, au prix d'un important protocole sanitaire. Et doivent fermer à nouveau.

Bulle extérieure ramenée à 4

Élargie de 4 à 10 personnes le 8 mars, la bulle extérieure est ramenée à 4 – les moins de 12 ans ne comptent pas.

Tout ce qui ne change pas