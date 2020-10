Et si le Covid faisait évoluer les avantages sociaux

Avec le recours accru au télétravail, les voitures de société circulent moins et les transports en commun sont moins fréquentés. Les factures énergétiques privées, elles, augmentent.

Ils sont nombreux à affirmer que le monde du travail ne sera plus le même à la sortie de la crise sanitaire. Celle-ci a mis un coup d'accélération à 10 ans de réflexions sur la digitalisation et, désormais, le télétravail semble être devenu incontournable.

Chez AG Insurance, ce constat s'accompagne d'un questionnement sur une éventuelle adaptation des avantages sociaux . "La période où on avait juste un salaire et une voiture est une période révolue", lance Jan Heyvaert, DRH de la compagnie d'assurance.

La voiture de société

Tout ne va pas être balayé d'un revers de main. "Le coronavirus ne modifie pas la préférence des Belges pour la voiture lors des déplacements entre le domicile et le lieu de travail", explique François Lombard de SD Worx. De plus, supprimer la voiture de société, partie intégrante du pack salarial, est impossible.

Néanmoins, les entreprises vont devoir prendre en compte une nouvelle réalité et davantage tenir compte des préférences et des besoins des salariés.

"Les entreprises ont aussi intérêt à mettre en place une politique de mobilité plus coordonnée au lieu d'offrir des avantages sans vision totale," précise-t-on chez PwC.

Un budget énergie

Qui dit télétravail, dit aussi des coûts énergétiques, télécoms ou IT pour l'employé. Pourrait-on ainsi voir le budget mobilité glisser vers un budget télétravail? Dans l'état actuel des choses, non. La loi ne prévoit pas que ce budget soit étendu à ce type de coûts.

Il est toutefois possible, via un flex income plan, d'utiliser le budget d'une voiture de société (en tout ou en partie) pour d'autres avantages comme du matériel IT, du office@home, des vacances..., rappelle Sofie Mussche de SD Worx.