Et si on arrêtait de se raconter des histoires?

Un récit, si exaltant soit-il, finit toujours par se cogner au réel. Ce qui ne peut que produire fanatisme ou résignation, si nous le prenons au pied de la lettre. Sachons plutôt nous inspirer, sans plus, de récits ambitieux pour agir et bâtir le futur.

En ce début d’hiver, Mark Zuckerberg nous raconte son rêve d’un monde numérique parallèle, le "Metavers", qu’il s’est donné pour mission de construire. Eric Zemmour nous raconte dans une vidéo au décor suranné son fantasme d’une France de carte postale, qu’il aspire à présider.

Ces histoires résonnent suavement aux oreilles de certains. Pour d’autres, elles sont insupportables. Au fond, de telles histoires sont-elles inévitables? Sont-elles utiles ou, au contraire, dangereuses? Nous aident-elles à penser, à agir ou à vivre mieux?

Mythe de la caverne

J’avais seize ans lors de mon premier contact avec la philo. Ce fut par l’entremise d’une histoire, restée gravée dans ma mémoire. Au premier cours de l’année, notre professeur Bruno Van Camp nous a narré l’allégorie de la caverne de Platon. Le célèbre philosophe grec y raconte la fiction d’hommes enchaînés au fond d’une grotte, tournant le dos à l’entrée. Ils ne voient du "monde d'en haut" que des ombres projetées sur les parois par un feu allumé derrière eux. Imaginez à présent qu'un de ces hommes soit libéré de ses chaînes et sorte de la caverne. Il sera d’abord aveuglé par la lumière du monde d’en-haut. Mais contemplant enfin les merveilles de ce monde supérieur (les "idées"), il ne voudra plus redescendre dans la grotte. Et s’il devait s’y aventurer, il y a fort à parier que les hommes restés enchaînés ne le croiront pas et appelleront à le tuer.

Se libérer de nos chaînes par aller contempler le vrai monde des idées.

Qu’est-ce que Platon nous invite à conclure de cette histoire? Attention, "spoiler alert"! Le vrai monde n’est pas face à nous; et c’est la philosophie qui nous libère des chaînes pour sortir de la caverne. L’adolescent boutonneux que j’étais fut ébloui par cette histoire. Se libérer de nos chaînes par aller contempler le vrai monde des idées. Waow!

Platonisme, père de tous les fanatismes

Pourtant, quelques mois plus tard, j’ai découvert un autre philosophe, Nietzsche, qui démonte l’allégorie de la caverne à coups de boutoir. Un monde supérieur où la Vérité s’admire en pleine lumière? "Bullshit"!

Le récit finit toujours par se cogner sur le réel. Inversement, le réel finit toujours par s’écarter du récit.

Que reproche Nietzsche au platonisme, et que l’on pourrait aussi reprocher à ses avatars récents, Zuckerberg, Zemmour ou autres? En substance, Nietzsche leur reproche de chercher à construire "la vérité" avec l’instrument d’une fiction. Le cœur du problème? Le récit finit toujours par se cogner au réel. Inversement, le réel finit toujours par s’écarter du récit. Mais si le récit est vérité, seul l’aveuglement forcé peut maintenir la cohérence. Le platonisme ouvre grand la porte aux fanatismes de toutes sortes.

Vue en plein écran Laurent Hublet. ©SISKA VANDECASTEELE

Un philosophe venu d’Algérie, Albert Camus, a élargi la brèche ouverte par Nietzsche. Les récits nous font espérer. Pour Camus, à rebours du dicton qui dit que "l’espoir fait vivre", l’espérance nous tue à petit feu. Si nous prenons nos histoires pour la vérité, nous allons droit à la résignation.

Faut-il arrêter de raconter des histoires? "Absolument pas" répondent Nietzsche et Camus! L’imaginaire est une ressource formidablement puissante. Nous, êtres humains, avons besoin de romans, de films, de jeux vidéos, d’opéras, de pièces de théâtre. Les entreprises et les pays ont besoin d’une vision et d’un narratif. L’histoire de la caverne n’est pas inutile ou dangereuse en soi. À condition de ne pas la considérer comme autre chose qu’une fiction.

Nietzsche et Camus nous invitent à ne pas "nous" raconter d’histoires. À éviter le piège de prendre nos récits au premier degré. À résister à la tentation de plaquer ces récits sur le réel pour en expliquer la complexité. Nietzsche et Camus pointent deux dangers de ce "péché originel" du platonisme et de ses avatars actuels: fanatisme d’un côté, résignation de l’autre.

Enjeux inédits

Nous faisons face aujourd’hui à des enjeux inédits: la gestion d’une pandémie qui pourrait durer encore des années, la nécessité de préserver notre planète et donc de transformer notre modèle de production et consommation, le besoin de faire évoluer la social-démocratie sans en détricoter les bienfaits.

Construisons des récits ambitieux et inspirants, en les prenant pour ce qu’ils sont, et pas plus.

La tentation de se raconter des histoires est plus grande que jamais. Osons y résister. Construisons des récits ambitieux et inspirants, en les prenant pour ce qu’ils sont, et pas plus. Utilisons ces récits pour agir et bâtir le futur. Pour relever, joyeusement et lucidement, les défis auxquels nous faisons face.

Ne tombons pas dans le piège des nouveaux fanatiques, qui recyclent la vieille recette platonicienne du "la Vérité est ailleurs" pour mieux manipuler les foules. Ne faisons pas non plus de nos récits collectifs des paravents de la résignation et de la soumission. "Vivre c’est ne pas se résigner". Ces mots d’Albert Camus datent de 1938. Ils sont plus que jamais d’actualité.