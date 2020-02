Êtes-vous concerné par la fin de l'avantage fiscal sur les fausses hybrides?

Mais les autorités ont changé leur fusil d'épaule, car, dans la pratique, ces voitures dites hybrides émettent souvent beaucoup plus de CO2 qu'indiqué sur la valeur catalogue . Elles ne sont équipées que d'une très petite batterie et roulent plus souvent à l'essence/diesel qu'à l'électrique.

Depuis le 1er janvier, l'avantage fiscal accordé à ces fausses hybrides est calculé autrement: il est basé sur le taux d'émissions de CO2 du même véhicule dans sa version non hybride avec le même carburant. Non sans conséquences pour les bénéficiaires de cet avantage et leur employeur puisque la déductibilité fiscale a été réduite à 50% pour certains modèles et l'ATN multiplié par quatre.