Être payé sans travailler

Le chroniqueur que je suis devenu se rappelle une affaire, qu'il a plaidée il y a 30 ans environ, pour un concierge contraint de rester tout le week-end dans l'immeuble de bureaux dont il avait la garde sans rémunération particulière pour cette prestation et qui s’est vu débouter de sa demande d'indemnisation par la Cour du travail de Bruxelles avec un certain sarcasme.

Les temps ont changé et la jurisprudence a évolué . Être "privé de sa liberté" sans même devoir accomplir de prestations justifie désormais qu’une indemnisation soit due, car le seul fait d'être à la disposition de son employeur est considéré comme du temps de travail .

Dans deux dossiers concernant les célèbres pompiers de Nivelles, les cours du travail de Bruxelles et de Mons (20.01.2020 et 20.12.2019, J.T.T. 2021, p. 114 et 117) ont reconnu ce droit à une indemnisation à des pompiers volontaires tenus de rester à proximité de leur caserne pour accomplir d’éventuelles prestations.