FSMA et BNB devront bientôt dénoncer les montages fiscaux agressifs

C’était, en 2017, une des recommandations de la commission Panama Papers , qui a montré qu’il existait encore dans les banques, chez les assureurs et d’autres acteurs financiers des montages fiscaux qui aident leurs clients à échapper à l’impôt, par exemple via des sociétés écrans dans des paradis fiscaux. La commission d’enquête parlementaire sur la faillite d’Optima allait dans le même sens: il faut aménager et élargir le devoir de dénonciation des ‘mécanismes particuliers’ par les autorités de contrôle du secteur financier. Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) vient de déposer un projet de loi en la matière, qui sera débattu ce mercredi en commission des Finances.

Le problème? La FSMA et la Banque nationale peuvent actuellement mettre en demeure certaines institutions financières de faire cesser des ‘mécanismes particuliers’, mais elles ne sont tenues de les dénoncer aux autorités judiciaires que si les faits relèvent du pénal . Et pour cela, il faut soit que l’institution financière concernée ait commis une infraction pénale, soit qu’elle soit coauteur ou complice d’une fraude fiscale commise par un de ses clients. Une obligation de dénonciation trop restrictive, estimaient les commissions parlementaires.

Cela concerne les banques, les sociétés d’assurances, les sociétés de bourse, mais aussi les établissements de paiement et de monnaie électronique, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou les organismes de placement collectif.

Un mois à un an de prison

Ces mécanismes particuliers peuvent déboucher sur une peine d'emprisonnement d'un mois à un an, et une amende de 50 à 10.000 euros.

Ce sera ensuite au parquet à déterminer s'il y a lieu d'ouvrir une information pénale.

"Les institutions financières vont être de plus en plus frileuses à assister leurs clients dans la conception et la mise en place de montages fiscaux susceptibles de favoriser la fraude, estime de son côté Denis-Emmanuel Philippe, avocat-associé chez Bloom. Fournir à des clients des conseils et préparer un mécanisme pour leur permettre d’échapper au précompte mobilier, aux droits de succession ou à la taxe sur les opérations de bourse suffirait à déclencher l’obligation de déclaration par la BNB ou la FSMA. En outre, depuis le 1er janvier, dans certains cas, les banques doivent déclarer au fisc les "dispositifs transfrontières potentiellement agressifs" échafaudés par leurs clients. De quoi dissuader de quelconques démarches susceptibles d’optimiser la situation fiscale de leurs clients."