Face à la crise, il est temps de passer du temporaire au structurel

Des mesures structurelles doivent aujourd’hui se substituer aux mesures temporaires pour relancer l'économie de notre pays.

La crise du coronavirus a de graves répercussions sur l’économie belge. Celle-ci a accusé un sévère recul en 2020, à savoir une contraction de 7% du PIB, soit près de 30 milliards d'euros, ce qui n’avait jamais été observé auparavant. Malgré la reprise attendue cette année, à la mi-2021, nous serons encore environ 5% en dessous du niveau d’activité de 2019.

Vue en plein écran Pieter Timmermans, administrateur délégué de la FEB. ©katrijn van giel

Selon la récente étude FEB-Graydon, une entreprise saine sur cinq risque la faillite si un plan de solvabilité solide n’est pas élaboré. Les pertes d’emploi pourraient alors se chiffrer à 100.000 unités.

D’importantes mesures de soutien temporaires des autorités fédérales et régionales ont contribué à couvrir les besoins de liquidités des entreprises et des travailleurs. Grâce à ces mesures, le risque de faillite des entreprises a pu être réduit de près de la moitié en 2020. Et la perte de revenus des travailleurs a été neutralisée dans une large mesure. Les mesures soutenant le pouvoir d’achat se sont élevées à environ 9 milliards d'euros. Quant au soutien aux entreprises et aux indépendants, il peut être estimé à 7 milliards d'euros.

Remplacer la perfusion

Notre pays, comme de nombreux autres pays européens, entre maintenant dans une nouvelle phase. Comment pouvons-nous renforcer l’économie post-coronavirus de manière structurelle, au lieu de la maintenir temporairement sous perfusion ? Passer d’interventions temporaires à des mesures structurelles doit être le leitmotiv.

Comment pouvons-nous renforcer l’économie post-coronavirus de manière structurelle, au lieu de la maintenir temporairement sous perfusion?

Le gouvernement fédéral vient de lancer une première salve de mesures structurelles. La part du fédéral dans le plan de relance et d’investissements belge – à savoir 1,25 milliard d'euros – a pris la forme d’investissements dans l’énergie (atoll énergétique au large de la côte), la mobilité (le rail), l’isolation des bâtiments publics...

Un fonds de transition va en outre être créé, permettant de faire appel à l’épargne privée et favorisant une collaboration entre le public et le privé. Un investissement initial de 750 millions d'euros pourra ainsi évoluer vers 2 à 3 milliards d'euros.

Enfin, le moratoire temporaire sur les faillites est remplacé par une version plus moderne et économiquement plus efficace du concordat judiciaire. Il s’agit d’un bon début. Mais il est maintenant temps d’élaborer également un plan de solvabilité solide qui doit remplacer l’arrêt progressif des mesures actuelles en matière de liquidités et empêcher un tsunami de faillites.

La responsabilité du Groupe des 10

Ce train d’interventions structurelles plutôt que temporaires doit encore être mis sur les rails dans les semaines à venir. Les partenaires sociaux, réunis au sein du Groupe des 10, assument une responsabilité écrasante à cet égard.

Un accord salarial adapté à ce que notre économie peut supporter favorisera la reprise. Un accord qui sape la compétitivité de nos entreprises entraînera des pertes d’emploi. De plus, des entreprises fortes et compétitives sont la meilleure garantie d’une sécurité sociale robuste.

Il est préférable de prévoir un peu plus pour un petit groupe qui en a vraiment besoin que de disperser un montant réduit entre un grand nombre de personnes.

Par ailleurs, une utilisation ciblée de l’enveloppe bien-être peut offrir des solutions aux manquements les plus criants de notre sécurité sociale. En ces temps de corona où les rares fonds publics doivent être affectés le plus efficacement possible, il vaut mieux consacrer l’enveloppe bien-être prioritairement à ce qui permettra le plus efficacement de lutter contre la pauvreté. Une répartition linéaire des faibles moyens disponibles entre un très grand nombre d’allocataires ne constitue en revanche pas une solution structurelle et n’est certainement pas efficace. Il est préférable de prévoir un peu plus pour un petit groupe qui en a vraiment besoin que de disperser un montant réduit entre un grand nombre de personnes.

Mais il est encore plus important de mettre en place des mesures structurelles pour que l’apprentissage tout au long de la vie soit enfin adopté. Pour veiller à ce que la population belge dispose des compétences nécessaires pour un monde en mutation, il est grand temps d’impulser un changement de mentalité et de tout mettre en œuvre pour stimuler une culture de formation continue.

Ou encore de réaliser des réformes structurelles au niveau de notre législation sur le travail rigide, afin que l’e-commerce puisse prospérer dans notre pays. Ainsi, le travail de « nuit » commence en Belgique à 20h quand chez nos voisins il faut attendre minuit. Ces contraintes incitent les centres de distribution à s’établir juste de l’autre côté de la frontière, aux Pays-Bas, en France ou en Allemagne.

Des chantiers en pagaille

D’autres chantiers sont encore à prévoir. La conférence sur l’emploi visant à faire évoluer le taux d’emploi vers 80%. Ou la mise en œuvre du plan national de relance et d’investissements au niveau régional. Et la nécessité de rendre notre système de pension plus robuste. Ces chantiers requièrent non seulement un plus grand nombre de personnes au travail, mais aussi des réformes structurelles afin de faire converger davantage les régimes des travailleurs salariés, des indépendants et des fonctionnaires.

Beaucoup de pain sur la planche, donc. Quoi qu’il en soit, le fait que des mesures structurelles doivent aujourd’hui se substituer aux mesures temporaires s’impose comme une évidence.