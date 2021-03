Face à la tentation de la dépense, il y a l'homme d'Etat et le politicien...

Dans chaque mandataire il y a, dans des proportions variables, un homme d'Etat et un politicien. L'un table sur la croissance fondée sur l'investissement productif; l'autre réfrène peu et trop tard sa prodigalité.

Le mandataire élu voudrait aller jusqu’au bout de son pouvoir d’expansion que concrétise la dépense. Trump ne rêvait-il pas d’acheter le Groenland ? Un ministre de la région bruxelloise visait, lui, des terres de culture en Brabant... Comment fera-t-il face à la contrainte budgétaire quand la planche à billets ne fonctionnera plus ? Il a, en réalité, en lui et en proportions variables, deux personnes: l’homme d’État et le politicien.

Vue en plein écran Alain Siaens. ©Jef Boes

Les hommes d'Etat anticipent les effets à long terme de leurs choix sur le bien commun. Ils nuancent le théorème de Ricardo qui dit qu' « un déficit est un impôt différé » suivant la qualité d’une dépense financée par dette.

Les investissements rentables rehaussent, en effet, la croissance et dès lors les recettes fiscales induites. Si l’on emprunte pour payer des frais courants, de la distribution ou ses charges d’intérêt, il faudra en revanche relever le taux de prélèvement ou instaurer de nouveaux impôts, ce qui freinera la croissance.

Les hommes d'Etat admettent le « déficit spending », recommandé par Keynes, pour autant qu’une insuffisance de demande privée cause une récession. Ils épargnent à leurs concitoyens des cures dommageables d’austérité auxquelles conduisent des excès antérieurs de prodigalité. Pour assumer le surcroît de dettes publiques que la pandémie force légitimement à alourdir, ils tablent sur la croissance fondée sur des investissements productifs, la recherche et l’éducation.

Dépenser tant et plus

À l’inverse, les politiciens sont court-termistes, partisans et soucieux de réélection. Ils aiment nommer, édifier des organismes où ils casent les leurs. Ils privilégient les secteurs public et non marchand oubliant que les fonctionnaires et leurs salaires nets sont financés par les prélèvements dans les activités marchandes et chez leurs salariés.

Ils cherchent à octroyer des avantages visibles et immédiats (aides, subsides et subventions, réduction de la durée du travail...), en faisant supporter les coûts de manière invisible et anonyme (prélèvements à la source, précomptes, TVA, etc..) et surtout ultérieure par la dette.

Les politiciens réagissent avec délais aux effets d’hier de leurs erreurs d’avant-hier rendant à contretemps les choses pires demain.

Les politiciens se réclament de Keynes pour dépenser tant et plus ; même en haute conjoncture, ils réfrènent peu et trop tard leur prodigalité. Ils réagissent avec délais aux effets d’hier de leurs erreurs d’avant-hier rendant à contretemps les choses pires demain.

Acculés par l’inflation et la perte de compétitivité, de peur de révoltes anti fiscales de leurs propres électeurs, ils taxent encore davantage les 5% des contribuables les plus riches, lesquels investissent moins, autrement ou ailleurs et s’expatrient. Ils pressent la banque centrale de financer leurs déficits par création de monnaie puis réclament l’annulation de dettes. Inflation, revers électoraux et cures d’austérité déflationniste s’en suivent.

Coût du capital risque

Nous évoluons aujourd'hui dans un environnement de taux bas. Plus le taux d’intérêt est bas, plus la nation prospère, disait Turgot, ministre de Louis XVI qui le congédia en 1776 pour s’être opposé à la prodigalité royale. Mais il y a autant de taux d’intérêt ou de rendement qu’il y a d’actifs différents par leurs degrés de risque et d’illiquidité.

Leur moyenne pondérée serait le « taux d’intérêt» de Turgot . Sa composante la plus décisive influençant les investissements et la croissance est le coût du capital à risque. C’est ce que doit couvrir l’entreprise pour que la rentabilité de son investissement satisfasse le rendement net demandé par le fournisseur de capital qu’est l’actionnaire.

Au taux sans risque du papier d’Etat à court terme, avant précompte et inflation (+/- 0,5% l’an de 1970 à 2020) s’ajoutent l’inflation, les impôts sur bénéfices et ensuite sur dividendes, voire plus-values, enfin les primes de risque, de volatilité et d’illiquidité, ce qui nous amène à plus de 10%. Toutes les institutions et marchés financiers ont pour fonction ultime de l’abaisser.

Quand l'Argentine était prospère

Que faut-il déduire de tout cela ? Il y a 100 ans, l’Argentine était bien plus riche que la Suisse dont le revenu par tête est aujourd’hui trois fois supérieur au sien.

La Suisse est, par contraste avec l'Argentine, une société de confiance et de responsabilité, une démocratie décentralisée et participative venant d’en bas.

D’innombrables présidents radicaux de gauche ou de droite nationaliste ont alterné avec des dictatures militaires et entretenu des décennies d’instabilité politique et financière: clientélisme bureaucratique, corruption, fraudes, dirigisme économique, nationalisations, protectionnisme, création monétaire excessive par la banque centrale… avec à l’arrivée des périodes d’hyperinflation, des dévaluations, des banqueroutes et des moratoires renégociés de dettes en dollars.

Depuis un an la hausse des prix atteint 40%, de même que la dévaluation par rapport au dollar.

La Suisse est, par contraste, une société de confiance et de responsabilité, une démocratie décentralisée et participative venant d’en bas. Il n’y a jamais eu un « Grand chef » médiatisé, mais plutôt une équipe restreinte et multi-partisane de conseillers fédéraux, gérant rigoureusement les finances, avec une banque centrale indépendante. Un bas coût du capital comme le sien ne se décrète pas, il se mérite.