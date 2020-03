Face au manque de réactifs, d'autres techniques de diagnostic à l'étude

L'extension du coronavirus dans notre pays pose la question de la disponibilité du matériel de diagnostic et de protection. Samedi, l'Institut de Santé publique Sciensano annonçait sur son site internet qu'un problème d'approvisionnement en réactifs permettant de détecter l'infection contraignait le laboratoire de référence (CNR) de l'UZ Leuven à être plus sélectif dans le recours à ces réactifs pour réaliser les tests au coronavirus.

La priorité va désormais aux échantillons les plus urgents. Mais les experts du Centre National de Référence louvaniste , qui sert de référence pour 9 laboratoires du pays – dont les CHU de Namur, Mont-Godinne et Liège – réalisant les diagnostics moléculaires pour les cas suspects de Covid-19 refusent de parler de rupture de stock.

Parcimonie

"La Chine est le seul pays où la diffusion du virus ralentit, et cela a pris plusieurs semaines. Sur cette base, on sait donc que l'épidémie est appelée à durer. Or, le problème de la fourniture des réactifs est global. Les livraisons de réactifs ne nous permettent donc pas de lâcher les flux", explique Emmanuel André, professeur de médecine à la KU Leuven et membre de l’équipe de référence sur les coronavirus.