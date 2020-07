Faut-il se méfier des retours d'Espagne?

La tendance à la baisse du nombre d'infections au Covid-19 se maintient en Belgique. "Les chiffres en Belgique sont excellents", confirme le chef de clinique à Saint-Luc, Jean-Luc Gala. Mais ce qui inquiète désormais, c'est le retour de certains Belges au pays . On se rappelle que l'épidémie avait explosé chez nous à la suite des vacances de Carnaval.

Visite chez le généraliste

" Tout dépend des mesures appliquées par les autorités locales dans les zones à risques. Si le port du masque est déjà imposé à la population dans les espaces publics et que les touristes ont bien respecté les consignes, le risque est moindre", signale Jean-Luc Gala.

Faut-il tester d'office?

Il n'y a bien sûr pas que les retours d'Espagne qui sont dans le collimateur. De nombreux pays sont loin d'être sortis de l'épidémie. Le but de l'adaptation des directives (contact avec un médecin et stricte limitation des contacts), c'est aussi qu'elles restent valables "pour toute zone où la situation sanitaire est préocuppante" , précise le porte-parole de Maggie De Block.

"Mais l'apparition d'une seconde vague chez nous reste peu probable. Une de grande ampleur en tous cas, parce qu'une large proportion de la population a déjà été en contact avec le virus. Mais on redoute surtout de nouveaux clusters", explique Jean-Luc Gala. Celui-ci confirme néanmoins que la protection fournie par les anticorps ne semble pas très durable. Lui-même se trouve actuellement en Italie, dans le Piémont, où des tests sont effectués. "Beaucoup de personnes ayant eu la maladie ou des symptômes au printemps ne présentent déjà plus d'anticorps", relève-t-il. Inquiétant? "Pas spécialement, parce que les anticorps n'expliquent pas toute l'immunité. Il y a aussi l'immunité mucosale, l'immunité innée et celle des cellules à mémoire..."