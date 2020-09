Faut-il solder les soldes?

Les soldes ont rarement été autant au cœur de l’actualité. À la fin du mois de mars déjà, soit plus de trois mois avant le début des soldes, le ministre des Classes moyennes, des indépendants et des PME se déclarait favorable à leur report.

Les soldes sont chez nous une institution protégée par la loi. En réalité, c’est surtout la possibilité de pratiquer des promotions pendant le mois précédant les soldes (ou de vendre à perte) qui est strictement réglementée. Par contre, à quelques exceptions près, il n’est pas interdit à un magasin de pratiquer des prix soldés en dehors du mois précédant la période officielle des soldes. Depuis au moins une décennie, la Commission européenne et l’OCDE notamment plaident pour un assouplissement de ces règles . Mais pourquoi diable, nous direz-vous, veulent-ils priver les consommateurs des prix bas des soldes et les indépendants d’une opportunité d’écouler leurs stocks?

Du pain bénit pour le commerce électronique

Quelle alternative?

Cette vaste coordination de nombreux secteurs du commerce de détail, à travers tout le pays n’a-t-elle pas vécu son temps? L’objectif poursuivi par la loi d’offrir aux consommateurs des réductions de prix claires et transparentes pendant les soldes est louable, mais est-il encore d’actualité? Rien ne semble indiquer que ce problème est moins présent en Belgique qu’à l’étranger, où les réductions de prix sont moins encadrées. Les commerçants peuvent évaluer eux-mêmes si leurs clients sont attirés par les prix pratiqués dans les pays voisins – un attrait qui doit être plus prononcé à proximité de la frontière du pays qu’en son centre. De même, les magasins qui sont plus exposés à la concurrence du commerce électronique devraient pouvoir avoir les coudées plus franches pour répondre au Black Friday américain et à la journée du célibataire en Chine.