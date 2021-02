Faut-il vacciner les jeunes en priorité?...

Le débat est lancé: faut-il faire des 18-24 ans une catégorie prioritaire dans la stratégie belge de vaccination? Sympathique, mais tout sauf évident.

Le sort des jeunes adultes, privés de perspectives à court et moyen termes et à la vie sociale rabotée, commence à être au cœur de l'attention politique en Belgique. Après l'idée, à l'étude, d'établir une bulle de contacts sociaux spéciale à destination des étudiants, voilà que le débat fait irruption dans le champ sanitaire.

18-24 ans Une carte blanche émanant de Child Focus et Bepublic demande que la catégorie des 18-24 ans soit également considérée comme un groupe prioritaire dans la stratégie belge de vaccination.

Dans une carte blanche parue ce lundi dans La Libre et dans De Morgen, Heidi De Pauw et Sara Vercauteren, respectivement à la tête de Child Focus et de Bepublic et soutenues par une série de co-signataires, plaident pour que les jeunes de 18 à 24 ans soient reconnus comme groupe prioritaire pour la vaccination.

Une proposition accueillie avec bienveillance, mais aussi avec réserve. Attendons que les experts du Conseil supérieur de la santé se prononcent sur le sujet, entend-on à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie. En attendant, on continue à suivre le cap qui a été fixé par ces mêmes experts, et qui sous-tend la stratégie vaccinale belge.

Quel est-il? "Accorder la priorité à tous les groupes à risques, ceux-là mêmes qui sont susceptibles d'engorger le système hospitalier", rappelle Yves Van Laethem, infectiologue à la tête du groupe de travail déterminant, au sein du Conseil supérieur de la santé, les catégories prioritaires pour la vaccination.

L'âge, principal facteur de risque

Or la task force vaccination n'a de cesse de le marteler. Le principal critère de risque dans cette épidémie, avant même d'éventuels facteurs de comorbidité, c'est l'âge. Autrement dit, par défaut, la catégorie des 18-24 ans vient en dernier dans la file de vaccination, en queue de dernière phase. Même lorsque les groupes prioritaires auront été épuisés et que les seringues de vaccin se tourneront vers la population dans son ensemble, le critère de l'âge restera prépondérant.

Faudrait-il revoir cet ordre de fond en comble? Ce n'est pas évident. Notamment parce qu'il n'est toujours pas acquis que la vaccination empêche la transmission du virus. Autrement dit, on aura beau vacciner tous les jeunes, ceux-ci ne recevront pas pour autant la clef des champs, devant continuer à suivre les règles afin de protéger la population plus fragile.

"Plus on avance dans la vaccination, plus les personnes à risques sont protégées, et plus on pourra lever les restrictions qui pèsent sur les jeunes." Cabinet de Christie Morreale Ministre wallonne de la Santé

Plus qu'un vaccin, c'est de perspectives dont la jeunesse a besoin, fait-on valoir au cabinet du ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron (Ecolo). La ligne est la même en Wallonie, chez Christie Morreale (PS). "Plus on avance dans la vaccination, plus les personnes à risques sont protégées, et plus on pourra lever les restrictions qui pèsent sur les jeunes."

Reste que l'appel n'est pas passé inaperçu. Qu'il est tombé dans les oreilles des experts du Conseil supérieur de la santé. Et qu'il n'est pas impossible que le tout débouche sur une légère adaptation. Que les jeunes passent avant les groupes déjà définis comme prioritaires, il y a peu de chances. Par contre, ils pourraient remonter un peu la file constituée du reste de la population, dont la vaccination est censée démarrer au mois de juin. À voir si la symbolique va l'emporter sur la froide logique.