Félicien Bogaerts: "C'est difficile d'être optimiste vu la situation"

A seulement 22 ans, Félicien Bogaerts ne fait déjà plus partie des petits nouveaux dans la maison RTBF. Chroniqueur sur Classic 21 depuis ses 16 ans, il est désormais aussi le présentateur de l’émission culturelle "Plan Cult" sur la Trois. En parallèle, le jeune homme est aussi à la tête de trois ASBL, Mr Mondialisation, Biais vert et J-Terre " des médias indépendants se focalisant sur les questions de l’environnement ". Forcément donc, lorsqu’on lui demande comment il voit 2020 et les années à venir, il évoque directement son sujet de prédilection. Et il n’est pas vraiment du genre optimiste.

" C’est difficile de l’être quand on voit la situation actuelle ". Le jeune homme s’implique donc autant qu’il peut. Il a notamment réalisé "Anita", un court métrage s’inspirant librement de l’ascension de Greta Thunberg et fut des manifestations pour le climat. " Ce genre d’initiative est très bien pour rassembler les gens mais la portée est assez limitée. On le constate d’ailleurs dans le fait qu’elles ne dérangeaient pas vraiment les autorités. Il faut des actions concrètes. J’étais abasourdi de voir lors du passage dans le quartier européen des lobbyistes nous applaudir alors qu’ils sont plutôt de l’autre côté du problème ", explique le jeune homme.

"Mr Mondialisation, Biais vert et J-Terre, les trois ASBL que j’ai fondées et pour lesquelles je donne beaucoup de temps et d’énergie.

"Je suis issu de la bourgeoisie mais les revendications des gilets jaunes me parlent aussi. On le voit encore avec le classement Forbes, les extrêmement riches le sont toujours plus. Ce n’est pas non plus tenable à long terme. On nous a toujours dit que l’évolution technologique et la croissance libérale finiraient par mettre fin aux inégalités. Ce n’est visiblement pas le cas", lance le jeune homme. "Quand des parents élèvent des enfants avec 400 euros par mois, je peux comprendre qu’il n’aient pas le temps à penser au climat car leurs priorités immédiates sont ailleurs". Le jeune homme n’a donc pas vraiment une vision très rose de l’avenir. "Cela ne veut pas dire que l’on ne peut pas être heureux pour autant et encore moins qu’il ne faut pas se battre. J’apprécie particulièrement la citation de Charles le Téméraire, "point n’est besoin d’espérer pour entreprendre".