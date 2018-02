Félicitations, vous avez gagné un million d'euros. Cliquez ici...

Le Premier ministre Charles Michel a présenté les premiers résultats du Centre pour la Cybersécurité en Belgique.

Qui n'a jamais reçu un mail d’une vieille tante oubliée habitant - au hasard - en Côte d'Ivoire lui léguant sa fortune... à condition de payer un acompte de 5.000 dollars? Qui n'a pas reçu de mail lui signalant qu'il est l'heureux lauréat d'une "Green card" pour les Etats-Unis... à condition d'ouvrir un compte bancaire?

Bref, on ne va pas vous apprendre ce qu'est le phishing, cette technique d'hameçonnage nocive sur le net qui reste une des pratiques les plus récurrentes pour "pigeonner" certains utilisateurs des réseaux et du net en général.

9 % 9% des internautes ont déjà perdu de l'argent à la suite d'une fraude sur internet.

C'est entre autres ce qui ressort des chiffres présentés lundi par le Premier ministre Charles Michel et Miguel De Bruycker, le directeur du Centre pour la cybersécurité en Belgique. Ce centre, porté il y a deux ans et demi sur les fonts baptismaux par le gouvernement fédéral, tourne avec un budget annuel de l'ordre de 15 à 20 millions d'euros et emploie une petite quarantaine de personnes (experts en cybersécurité...).

2017, donc, était l'année de la lutte contre le phishing. 9% des internautes ont déjà perdu de l'argent à la suite d'une fraude sur internet et 65% des internautes reconnaissent avoir reçu au cours de l'année écoulée un message suspect.

"Il y a aussi et surtout un important travail de sensibilisation en amont qui est effectué sur l'attention à porter à la cybercriminalité." Miguel De Bruycker directeur du Centre de cybersécurité en Belgique

"Bien entendu, il y a la lutte contre le phishing une fois que les mails et les adresses suspectes sont repérées", détaille Miguel De Bruycker, "mais il y a aussi et surtout un important travail de sensibilisation en amont qui est effectué sur l'attention à porter à la cybercriminalité".

Trois à quatre sites bloqués par jour

36 formations ont été organisées à cet égard en 2017 et plus de 150.000 messages de signalement d'adresses e-mail suspectes ont été envoyés à l'adresse créée par le centre: suspect@safeonweb.be. A partir de là, et après enquête, les experts du centre bloquent environ trois à quatre nouveaux sites de phishing chaque jour.

Les montants que particuliers et entreprises laissent chaque année partir en fumée, piégés par une quelconque arnaque sur internet, sont vertigineux. Citant plusieurs études récentes, le Premier ministre a pointé le chiffre de 4,5 milliards d’euros. C'est ce que coûte chaque année la fraude sur internet à la société belge.

4,5 milliards € C'est ce que coûte chaque année la fraude sur internet à la société belge.

"C'est gigantesque, c’est 1% de notre produit intérieur brut. Voilà pourquoi chaque effort entrepris pour bâtir notre cybersécurité est une aide à notre développement économique. A l'heure où on parle d’assainir notre budget, investir dans la cybersécurité ne peut être que positif", insiste Charles Michel. Qui pointe aussi le fait qu'au-delà de l'aspect socio-économique pur, "il y a également un enjeu démocratique: il s’agit par exemple de mettre en place les systèmes adéquats pour que les processus électoraux se déroulent correctement, etc.".

Dans le même ordre d’idée, la dimension cyber du renseignement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme a également été renforcée, même si elle est majoritairement du ressort des services de renseignement civil et militaire.

"Trop souvent encore, les entreprises estiment qu’investir dans la cybersécurité est un jeu qui n’en vaut pas la chandelle. Elles se trompent et nous sommes là pour les aider et les accompagner dans la construction de leurs défenses virtuelles." Miguel De Bruycker directeur du Centre de cybersécurité en Belgique

Les récentes attaques informatiques de grande envergure d’origines russe ou chinoise contre des intérêts économiques/politiques belges démontrent que la cybersécurité doit s’appréhender globalement. En 2018, le centre pour la cybersécurité en Belgique souhaite aller au-delà du phishing et publier un guide des bonnes pratiques à destination des entreprises et des organisations pour les armer au mieux contre les cyber-attaques.

"Trop souvent encore, les entreprises estiment qu’investir dans la cybersécurité est un jeu qui n’en vaut pas la chandelle. Elles se trompent et nous sommes là pour les aider et les accompagner dans la construction de leurs défenses virtuelles", ajoute encore Miguel De Bruycker.

Allez, alors on va vous le dire: votre vieille tante oubliée qui vous lègue sa fortune, elle n’existe pas vraiment.