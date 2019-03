Fonds libyens: une audition de Didier Reynders sous tension

Le ministre des Affaires étrangères et ex-ministre des Finances, Didier Reynders , a donné une version différente de celle suggérée par son prédécesseur/successeur dans les deux départements, Steven Vanackere (CD&V).

La Trésorerie, autorité compétente pour veiller au respect des sanctions, est à l'origine de cette libération. Son ancien administrateur-général, Marc Monbaliu, a écrit le 4 octobre 2012 à Euroclear, institution qui abrite ces fonds, pour lui indiquer que les intérêts générés par les fonds n'étaient pas gelés , conformément aux interprétations données par des services de la Commission européenne et du Conseil européen.

"Contradiction"

Or, à ce moment, M. Reynders est aux Finances pour trois semaines encore. Interrogé par les députés, M. Reynders a maintenu qu'aucune décision n'avait été prise et aucun paiement effectué quand il était ministre des Finances. Il en veut pour preuve l'insistance manifestée par Euroclear à obtenir une confirmation en bonne et due forme de la Trésorerie, qui se traduira par la lettre du 4 octobre 2012.