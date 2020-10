Forte demande de crédits hypothécaires au troisième trimestre

Le montant de crédit correspondant a également enregistré une progression, d'environ 22%. Entre juillet et septembre, ce sont ainsi près de 58.000 contrats qui ont été conclus pour environ 8,3 milliards d'euros. Après un deuxième trimestre marqué par la crise du coronavirus et le confinement et lors duquel l'octroi de crédits hypothécaires a été fortement réduit, le marché de l'immobilier et la demande de crédits hypothécaires se sont rétablis au troisième trimestre.