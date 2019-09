Forte mobilisation en Belgique pour sauver la petite Pia

Zolgensma. C'est le nom du médicament le plus cher du monde. Il a été développé par Novartis. Comptez 1,9 million d'euros pour obtenir une injection. Non remboursée par la Sécurité sociale.

Impayable, pour les parents de Pia. Cette petite Belge, âgée de neuf mois, est atteinte d'amyotrophie spinale (AMS). Cette maladie génétique rare se traduit par une faiblesse et une atrophie des muscles et provoque la mort rapide de l'enfant. Elle est actuellement traitée avec du Spinraza, qui inhibe les symptômes de la maladie mais ne la guérit pas. Seul le Zolgensma le peut. Il répare l'ADN du malade, ce qui lui permet de survivre et de se développer.