Fouad Belkacem déchu de sa nationalité belge

Lire plus

Belkacem conserve toutefois sa nationalité marocaine. "Je vais maintenant examiner avec lui ce qu’il est possible de faire. L'appel en cassation est possible, puis la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg", a expliqué son avocate, Liliane Verjauw.

Me Verjauw craint que Belkacem soit utilisé comme exemple et qu'une expulsion vers le Maroc soit désormais la prochaine étape. "Pour sa famille, ce serait un désastre et pour lui également. Dans de tels pays, les valeurs démocratiques ne sont pas toujours respectées. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour éviter une expulsion."