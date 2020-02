Fracture au PS sur le commerce international

En cause: le vote de mercredi sur un double accord de libre-échange et de protection des investissements avec le Vietnam. Une partie de la gauche s'y opposait parce qu'il favorise les échanges avec une dictature et qu'il ne comporte pas de clause contraignante sur le climat. L'eurodéputé Marc Tarabella s'est abstenu pour le libre-échange et a voté en faveur des investissements. Sa collègue Marie Arena a voté contre les deux et n'a pas caché sa colère contre son camarade socialiste.