Frank Vandenbroucke: "Le financement à l’acte a atteint ses limites"

Le ministre des Affaires sociales a plaidé lundi devant l'Inami pour un financement des soins de santé qui valorise davantage la prévention, l'innovation et le résultat.

" Le système de paiement à l’acte a atteint ses limites, la crise actuelle l’a encore une fois démontré. Nous devons poser des jalons pour évoluer vers un système de financement en couches constitué d’éléments tels que le financement à la capitation (forfait pour la prise en charge du patient, NDLR), le financement par pratique médicale, le financement de l’innovation ou encore le financement en fonction du résultat... Avec des éléments aussi qui valorisent la coopération et la prévention."

C’est ce qu’a déclaré lundi le ministre fédéral des Affaires sociales et de la Santé, Frank Vandenbroucke (sp.a), devant un parterre (virtuel) d’environ 500 personnes réunies pour l’ouverture des discussions budgétaires pour la période 2022-2024 qui se tiendront au sein de l’Institut national d’assurance maladie (Inami).

"Nous devons oser explorer la façon dont on peut rétribuer les prestataires de soins à partir de frais médicaux prévisibles. Il est important que nos modèles de financement contiennent suffisamment de leviers pour soutenir des soins efficaces , je pense à la prescription rationnelle de médicaments, de biologie clinique ou d’imagerie médicale", a-t-il souligné.

Accessibilité financière et proximité

Le premier axe porte sur l’accessibilité financière des soins de santé. Cela passe par le renforcement du système de maximum à facturer, l’automaticité de l’accès à certains droits, ou encore l’extension du tiers payant . Vandenbroucke plaide à cet égard pour "des accords tarifaires équilibrés pouvant mener à un plus haut taux de conventionnement et donc à davantage de sécurité tarifaire pour le patient".

Le deuxième axe, c'est la proximité des soins proposés au patient, avec l’accent mis sur les dispositifs de première ligne et de prévention. "Notre système de soins de santé doit être adapté aux besoins d'un nombre croissant de personnes qui souffrent de problèmes de santé chroniques et multiples. Nous devons donc renforcer les soins dans la proximité, dans une approche à la fois communautaire et centrée sur la personne."