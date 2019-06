Fuite de l'épreuve de français du CESS, la ministre Schyns dépose plainte

En pleine session d'examen, un questionnaire de l'épreuve de français pour les élèves de 6e secondaire artistique et technique de qualification et de 7e année professionnelle a fuité . Ce sont les services du ministère de l'Education qui ont découvert le pot aux roses dimanche soir. Le document a été échangé via plusieurs messageries électroniques.

Une plainte au pénal

D'après le cabinet Schyns, cette diffusion serait toutefois intervenue "assez tardivement et de manière relativement circonscrite". "De plus, il convient de préciser qu'il s'agit d'une épreuve de production de contenu et non de restitution, ce qui limite l'impact de la diffusion", estime encore la ministre. Celle-ci a néanmoins annoncé son intention de porter plainte pour cette fuite, un fait pénalement répréhensibles tant dans le chef du ou des auteurs de la diffusion prématurée que dans le chef des personnes qui auraient ensuite participé à la diffusion.