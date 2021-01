Garanties réelles ou personnelles, les mots ont leur importance

La société anonyme IKARE est fondée en 2001, par Messieurs A., C. et M.

En décembre 2008, Monsieur C. constitue avec son épouse, Madame B. et la société IKARE, une deuxième société, dénommée KOLIA, active dans le secteur de l’Horeca.

En février 2009, KOLIA obtient un crédit de 350.000 EUR. En garantie de ce crédit, la banque obtient la caution solidaire de Madame B. et Monsieur C. pour 500.000 EUR ainsi qu’une hypothèque de 350.000 EUR sur l’immeuble de la société IKARE.

En septembre 2015, le crédit de KOLIA est dénoncé et la banque décide de mettre en œuvre la garantie hypothécaire consentie par IKARE. A cette occasion, cette dernière soutient qu’il y a lieu de la décharger de toute obligation envers le banquier en vertu de l’article 2037 du Code civil. Cette disposition prévoit une cause d’extinction du cautionnement lorsque "la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution".