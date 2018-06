Geens suspend l'octroi de congés pénitentiaires prolongés

Koen Geens a aussi révoqué certains octrois de congés et permissions de sortie . Le congé pénitentiaire prolongé permet à certains détenus qui avaient été autorisés à prendre maximum trois fois 36 heures de congés, soit quatre jours et demi dehors, de rentrer chez eux une semaine sur deux.

Quatre catégories de détenus en sont exclus, à savoir ceux relevant d'un dossier d'extrémisme, de mœurs, les condamnés dont le montant total des peines excède dix ans d'emprisonnement et les condamnés qui subissent une peine de réclusion criminelle.

Les détenus qui en ont reçu le bénéfice avant ce 7 juin restent toutefois dans ce régime. "Bien que les premiers résultats du système, instauré en vue d'une recherche d'emploi et d'une réintégration dans la famille, sont positifs, le ministre avait déjà indiqué à la Chambre qu'il était ouvert à une révision de l'instruction", commente le cabinet Geens dans un communiqué.

Outre la suspension du congé pénitentiaire prolongé, le ministre CD&V a également demandé ce jeudi de mettre au point l'évaluation du risque des détenus présentant un profil de radicalisme ou d'extrémisme. Dans cette optique, il a révoqué l'octroi d'un certain nombre de permissions de sortie et de congés pénitentiaires non prolongés.