Google refuse toujours de flouter les images de centrales nucléaires

Malgré une demande officielle de l'AFCN, l'organe de surveillance nucléaire, et du ministre de l'Intérieur, Google ne brouille toujours pas les images satellites de nos centrales nucléaires. L'AFCN y voit un réel risque sécuritaire.

Le 18 octobre dernier, l'AFCN et l'ancien ministre de l'Intérieur Jan Jambon ont adressé une lettre au géant du web Google. Dans ce courrier, ils ont demandé à Google Earth de brouiller toutes les images satellites des centrales nucléaires de notre pays. Malgré cette demande, Google refuse toujours de flouter les images. C'est ce qu'a déclaré Pieter De Crem (CD&V) aux députés PS et Ecolo. Il semble que Google n'a même pas l'intention de répondre à la question posée par l'AFCN et l'ex-ministre de l'Intérieur.