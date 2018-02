Grève de la CGSP: voici les perturbations ce mardi

Les militants du syndicat socialiste des services publics CGSP/ACOD font grève ce mardi pour dénoncer les plans du gouvernement autour des métiers lourds. La CSC Services publics et le Syndicat libre de la fonction publique (SLFP) ne prendront toutefois pas part au mouvement.

Les transports

La circulation des trains sera perturbée toute la journée. "Toutes les lignes risquent d'être touchées. Il nous est impossible de prédire l'ampleur de l'impact", précisait lundi soir la SNCB. L'action a commencé dès lundi soir 22h et se poursuivra jusqu'à ce mardi à la même heure.

La SNCB conseille aux voyageurs de se renseigner sur son site internet , ses comptes Twitter et Facebook et par téléphone (02/528 28 28). La société de chemin de fer conseille néanmoins de ne pas compter uniquement sur le train pour se déplacer.

"Le réseau risque d'être fortement perturbé", a prévenu la Stib lundi soir, ne pouvant toutefois pas encore prédire l'ampleur de l'impact sur ses lignes. La société de transport bruxelloise conseille toutefois aux voyageurs de prévoir d'autres moyens de transports. La Stib informera ses voyageurs en continu sur l'état du réseau dès 6h, par téléphone (070/23 20 00) et via son site internet, Facebook et Twitter.