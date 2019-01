Les syndicats CSC, FGTB et CGSLB organisent une grève nationale le 13 février prochain.

Les négociations salariales patinent entre patrons et syndicats au sein du Groupe des dix. La concertation entre ces derniers ayant échoué, les représentants des travailleurs n'acceptant pas la "maigre marge salariale" de 0,8% et "la position rigide des employeurs" en termes de flexibilité, de fin de carrière et de salaire minimum.