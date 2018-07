Gros coup de pédale de l'équipe "MCC" pour préparer son Tour de France

Eddy Merckx, Philippe Close et Alain Courtois sillonnent les routes de France et de Navarre pour préparer le grand départ du Tour depuis Bruxelles en 2019.

Il pleuvait dur sur la petite portion d’autoroute menant de Nantes à La Roche-sur-Yon, patelin vendéen, ce midi-là mais ça n’a pas vraiment ralenti le rythme cardiaque du chauffeur pour autant. En boucle, il répétait: "Si seulement mon grand-père était encore en vie pour voir que c’est moi qui conduis Monsieur Eddy Merckx."

Et le ton était donné.

Monsieur Eddy est en tournée – on aurait bien écrit "comme une rock star" mais, au vrai, "Le Cannibale" est modeste.

Tout juste se plaint-il (un peu) d’un léger mal de hanche. "Quand on a fait trop de vélo."

Il sourit.

Et descend son eau plate.

Le chauffeur: "C’est le plus grand coureur de tous les temps."

Eddy Merckx: "D’autres que moi ont gagné cinq tours de France."

Le chauffeur: "Oui, mais vous ce n’est pas pareil. Vous êtes au-dessus de tout le monde. Enfin, il y a quand même aussi Bernard Hinault, mais vous êtes les plus grands."

Eddy Merckx (qui a baissé ses Ray-Ban): "J’aurais pu gagner celui de 1973 mais à cause de vous les journalistes je n’y ai pas participé."

Il nous regarde.

On demande pourquoi.

Il dit: "Il y avait toute cette hargne à l’époque contre un Belge qui gagnait tous les Tours de France."

La hargne française est aujourd’hui bien loin et un journal comme L’Équipe a consacré Eddy Merckx "sportif du siècle" devant Mohammed Ali. Et Monsieur Eddy s’est déplacé sur le départ du Tour de France en Vendée pour faire la promotion de "son" départ – celui qui aura lieu en juillet 2019 à Bruxelles. On célébrera à la fois le 50e anniversaire de Merckx sur le Tour (1969) et les 100 bougies du maillot jaune. Champagne, petits fours et coups de pédales.

Eddy ne s’est pas déplacé seul en Vendée. à ses côtés, la paire d’artisans du départ bruxellois, l’échevin Alain Courtois (MR) et le bourgmestre Philippe Close (PS).

Une ardoise de 8 millions d’euros

On écrirait bien que le libéral et le socialiste s’entendent comme larrons en foire mais ce serait en deçà de la réalité. "On est main dans la main dans cette histoire", entame Alain Courtois. "C’est une idée d’Alain d’attirer le Tour à Bruxelles mais elle a directement fait l’unanimité", embraye Philippe Close.

En bras de chemise, dans une petite salle surchauffée au premier étage du bistrot de La Roche-sur-Yon (ça ne s’invente pas), ils expliquent les tenants et aboutissants d’un événement qui va drainer des centaines de milliers de touristes dans la capitale en juillet prochain.

Close dit: "Le Tour a Bruxelles, c’est une carte postale, ce sont des images de la ville qui vont être vues partout dans le monde. Le Tour, c’est après la Coupe du monde et les Jeux olympiques, l’événement télévisé le plus suivi sur la planète. Donc on aimerait mettre le paquet. Pas forcément en organisant des grands concerts ou en faisant des événements VIP, mais plutôt en demandant un investissement de tous les Bruxellois, qu’ils s’approprient l’événement. Par exemple que les entreprises décorent les bâtiments en jaune, que les gens viennent habillés en jaune. Visuellement, on va avoir des images magnifiques qui marqueront les esprits. C’est autre chose que des images de l’intérieur d’un stade pendant une Coupe du monde. Ici, tout Bruxelles va potentiellement être vu par des millions de téléspectateurs."

On dit que ça coûte quand même un porte-avions de faire venir le Tour trois jours à Bruxelles. ASO, la société mère du Tour, n’est pas connue pour sa philanthropie… Là, Courtois sort de sa boîte: "On a négocié pied à pied avec eux, c’est le genre de choses que j’aime faire, je l’avais déjà fait pour l’euro 2000 en Belgique. Bref: c’est 5 millions d’euros de fee pour ASO, à cela on ajoute 2 voire 3 millions d’euros pour l’organisation." Une ardoise de 7 à 8 millions d’euros de laquelle la Région va prendre 1,3 million à sa charge. Le reste est pour la Ville de Bruxelles. Et le Fédéral a, de son côté, également promis de délier les cordons de sa bourse.

Dehors, dans la bourgade de La Roche-sur-Yon, le speaker qui introduit les coureurs s’égosille en français, en allemand, en anglais.

Merckx lève un sourcil: "C’est le même speaker depuis quelques années."

Close: "On devra le prendre aussi pour le grand départ à Bruxelles, j’imagine."

Intérêt collectif

Voyons voir. Juillet 2019. D’ici là, il y a octobre 2018 et ses élections communales. Et si ceux qui coupaient les rubans du Tour à Bruxelles n’étaient plus les mêmes, soit un autre bourgmestre et un autre premier échevin.

Ils prennent un air outré.

Courtois: "Nous, on ne travaille pas comme ça, on travaille dans l’intérêt collectif. Le Tour à Bruxelles, ça dépasse Monsieur Courtois l’échevin, c’est quelque chose d’énorme et peu importe qui inaugurera quoi."

Close (qui remonte ses manches): "190 diffuseurs télévisés, 6,5 millions de personnes qui suivent les étapes jour après jour, des milliers de chambres d’hôtel réservées et l’horeca qui va tourner plein pot pendant 10 jours, c’est incomparable et – Alain a raison – ça nous dépasse."

Courtois: "Tout le monde se bat pour décrocher ce grand départ. Regardez, Londres et Copenhague viennent de déposer des candidatures."

À l’étage du dessous, Eddy Merckx répond – comme résigné – aux demandes d’autographes et de selfies de chaque passant ou presque.

Dire qu’il est là de gaieté de cœur serait mentir – mais Eddy fait le job. "Je me suis vraiment déplacé jusqu’ici pour Bruxelles et montrer qu’on est tous mobilisés derrière ce projet."

Et puis, Eddy met ça sur la table et ça tombe pas mal: "Franchement, il y a le vélo sportif et de haut niveau et à côté de ça, il y a les cyclistes du quotidien et à Bruxelles, je trouve qu’on manque d’infrastructures, c’est encore dangereux de faire du vélo en ville."

On relaie auprès du duo d’édiles communaux.

Courtois: "On a construit 26 km de pistes cyclables à Bruxelles depuis le début de la législature, on est dans une vraie dynamique pro-vélo dans cette ville."

Close: "Bruxelles est en pleine mutation, Bruxelles se modernise, Bruxelles devient et va devenir un endroit de la mobilité choisie, c’est-à-dire qu’il faut pouvoir passer d’un mode de transport à l’autre, de la voiture au vélo et au transport en commun de la meilleure manière qui soit. On croit beaucoup dans le développement du vélo pour l’avenir de cette ville."

Là, c’est la minute Courtois. On lui rappelle qu’il avait menacé de se coucher sur l’avenue Franklin Roosevelt si le ministre de la Mobilité Pascal Smet (PS) mettait en application ses projets de pistes cyclables. "Oui, je l’ai dit!", grogne-t-il. "Oui, je l’ai dit et j’assume, cette piste cyclable est dangereuse et absolument pas sécurisée." On sent qu’avec Pascal Smet, on tient quelque chose.

Proposer un vrai plan de développement

Courtois monte dans les tours: "C’est quand même incroyable ce qu’on laisse faire à ce Monsieur Smet, tout absolument tout, et zéro coordination entre les chantiers, il peut tout faire et personne ne l’empêche de nuire."

Close joue la carte diplomatique: "Moi je reste positif. On doit avoir une ville apaisée. Quand je vais voir les gens, partout dans les quartiers, 90% de leurs préoccupations ça a trait à la sécurité routière et à la mobilité. Alors il faut prendre le problème à bras-le-corps et arrêter de tergiverser, que les sociétés de transport en commun se mettent par exemple à table ensemble et nous proposent un vrai plan de développement."

Et les navetteurs, mes bons Messieurs, ce sont eux qui viennent engorger les rues bruxelloises. Un péage urbain? "Tututut", démarre Courtois. "Ce n’est pas la solution et il faut arrêter d’opposer les Bruxellois aux Wallons, ça ne mènera à rien du tout. Encore une fois, c’est de concertation que nous avons besoin." Close: "Le débat de la mobilité ne se réglera pas avec la fiscalité, qu’on commence déjà par mettre en place de vrais grands parkings de dissuasion aux abords de Bruxelles."

Et Courtois pointe Pascal Smet: "Et qu’on arrête avec les chantiers! Qu’on termine ceux qu’on a entamés mais on en commence aucun nouveau". Le grand chantier de la piste cyclable qui tient fort à cœur certains cyclistes bruxellois? "Pas le moment", tranche Close. "Qu’on achève d’abord la porte de Ninove et puis on verra, on procédera par séquence."

L’un et l’autre, ils tournent leur badge d’accréditation du Tour de France entre leurs mains. Dehors, on a entendu les sifflets de la foule lorsque le speaker présentait Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour et récemment blanchi par l’UCI.

Eddy Merckx reste impassible. Sa hanche le fait souffrir. Il lève un œil vers un écran géant où défilent les coureurs.