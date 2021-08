Gros retards pour les colis en provenance de pays non européens

Jusqu’au 30 juin 2021, les colis importés d’un pays non européen et dont la valeur était inférieure à 22 euros étaient exonérés de TVA. En mettant fin à cette exonération, l’Europe a souhaité éliminer l’avantage concurrentiel dont bénéficiaient les vendeurs non européens par rapport aux commerçants locaux.

Des colis envoyés de l’extérieur de l’Union européenne vers notre pays ont plusieurs semaines de retard. En cause: de nouvelles règles TVA pour l’e-commerce. Depuis le 1er juillet, tous les achats de moins de 22 euros sur les sites de commerce en dehors de l’UE sont soumis à la TVA.

"Notre charge de travail a été décuplée par rapport au mois de juin", explique la porte-parole de bpost, Veerle Van Mierlo. "Alors qu’auparavant, nous ne devions demander des informations que dans 2% des cas pour pouvoir calculer la TVA, cette fois cela concerne quasiment 100% des colis."

"Nous rencontrons surtout des problèmes avec les petits webshops, essentiellement chinois, qui ne connaissent pas encore très bien les nouvelles règles en matière de TVA. Parfois, nous pouvons demander les informations manquantes aux consommateurs via une adresse e-mail, sinon nous devons leur poser la question par courrier. Et cela peut prendre du temps avant d’obtenir une réponse." Au service clientèle de bpost, on précise aux clients qui se plaignent que rien ne peut être fait pour accélérer le processus. Le retard peut être de trois semaines, s’entendent-ils répondre.

"Ce n’est facile ou drôle pour personne, indique la porte-parole. Nous ne savons pas à l’heure actuelle comment les choses vont évoluer. Nous espérons que de plus en plus de webshops s’enregistreront et que les clients seront plus vigilants au moment de passer commande."

Le rôle central de bpost

Bpost est particulièrement touchée par la nouvelle règlementation car l’entreprise joue un rôle central. "Les paquets envoyés comme colis postaux d’un opérateur postal à un autre passent tous par bpost, explique Veerle Van Mierlo. Les grands acteurs utilisent déjà l’IOSS (Import One-Stop Shop, c’est-à-dire le portail électronique que les webshops peuvent utiliser depuis le 1er juillet pour calculer au moment de l’achat la TVA et les taxes d’importation pour les biens commandés, NDLR). Ils envoient les colis par avion jusqu’en Belgique, où ils sont répartis entre les services de distribution avec lesquels ils collaborent et qui s’occupent du dédouanement des marchandises. Mais si un petit webshop – par exemple britannique – qui n’est pas enregistré auprès de l’IOSS envoie un colis en Belgique, il passe aussi systématiquement par bpost..." En 2020, les Belges ont dépensé 4 milliards d’euros dans les magasins en ligne étrangers, soit 1,4 milliard d’euros de plus qu’en 2019.

Jusqu’au 30 juin 2021, les colis importés d’un pays non européen et dont la valeur était inférieure à 22 euros étaient exonérés de TVA. En mettant fin à cette exonération, l’Europe souhaitait éliminer l’avantage concurrentiel dont bénéficiaient les vendeurs non européens par rapport aux commerçants locaux. Les achats en ligne peuvent donc coûter davantage à cause des frais supplémentaires de TVA et des taxes d’importation que la douane ou le service de livraison facture pour le traitement des formalités douanières. Toutes les boutiques en ligne peuvent dès lors s’inscrire auprès du système européen de guichet unique IOSS pour calculer dès l’achat la TVA et les frais d’importation.

Un des autres grands acteurs, United Parcel Service (UPS), qui représente de 10 à 15% du marché, exhorte tout le monde à s’informer des nouvelles règles. "Pour éviter les surprises, nous conseillons aux entreprises de prévenir leurs clients lorsque des colis sont soumis aux nouvelles taxes devant être payées par le destinataire", explique Karolien Cloots, porte-parole d’UPS. Cependant bpost détient encore la plus grande part de marché (40-45%) de la livraison de colis et de courrier express.

C’est donc surtout bpost qui doit traiter la majorité des envois difficiles et douteux. PostNL, qui représente de 10 à 15% de part de marché comme UPS, se réfère aussi à bpost. "Les importations en provenance de l’extérieur de l’Union européenne vers la Belgique ne sont pas traitées par PostNL, mais par bpost", réagit la porte-parole Catherine Stuyck. Et chez DPD Belgium (aussi de 10 à 15% du marché), on affirme que les envois ne subissent aucun retard. "Nous avons relativement peu de problèmes. Et nous sommes prêts pour le pic qui se développera à partir de la deuxième semaine d’août et atteindra son apogée en novembre et décembre."

Les Douanes & Accises ne peuvent pas encore fournir des chiffres définitifs pour le juillet. "Mais si nous prenons la moyenne du nombre de déclarations, nous ne constatons pas vraiment d’importante hausse au niveau du volume, même s’il est vrai que tous les envois doivent désormais être accompagnés d’une déclaration en douane, souligne le porte-parole Francis Adyns. Le nouveau système de déclaration fonctionne correctement, les déclarations sont pour la plupart traitées rapidement. De temps en temps, un blocage est possible. Ce sont les maladies de jeunesse du nouveau système, mais en règle générale, il fonctionne bien. Les retards de traitement ne sont donc pas dus à la douane."

