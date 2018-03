Guère plus de policiers présents sur le terrain

Huit collaborateurs à temps plein de plus parce que la transcription intégrale d’écoutes téléphoniques et d’interrogatoires filmés n’est plus nécessaire.

Et au cours des deux années suivantes, le nombre de policiers libérés a à peine augmenté. Huit collaborateurs à temps plein de plus parce que la transcription intégrale d’écoutes téléphoniques et d’interrogatoires filmés n’est plus nécessaire. Et 10 de plus encore grâce à la sous-traitance de la régulation de la circulation sur les aéroports.