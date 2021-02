Harcèlement, charge de la preuve et prescription

De son côté, l’employeur relève des dysfonctionnements dont Michelle serait coutumière et la licencie en relevant une "inadéquation entre vos compétences par rapport au profil d’une éducatrice". Six mois plus tard, tout arrive, le conseiller en prévention dépose son rapport suite à la plainte pour harcèlement datée d’un an plus tôt. Il ne relève que "l’exercice normal de l’autorité par l’employeur" qui ne peut être assimilé à du harcèlement, même si la personne concernée "dans sa subjectivité et son éventuelle fragilité peut vivre mal certaines situations".