Hausse des faillites en février

L’année 2019 n’a pas démarré de la meilleure des façons au niveau des faillites. Au mois de février, 900 entreprises ont été contraintes de mettre la clé sous le paillasson, soit 8,8% de plus par rapport à février 2018, d'après Graydon, société de collecte d'informations économiques et financières.

Lire plus

Sur les deux premiers mois (janvier et février), les faillites ont augmenté de 12%. Avec un total de 1.916 faillites, c’est le troisième plus mauvais score de début d’année depuis 1996. Il n’y a qu’en 2013 et 2014 qu’on a fait pire.