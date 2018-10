Hausse inquiétante de l'utilisation d'opioïdes

Les utilisateurs d'opioïdes, dont les effets sont similaires à ceux de l'opium, sont de plus en plus nombreux. Ils sont passés 304.384 en 2010 à 402.236 en 2017, chez les membres de la Mutualité Chrétienne (MC). Soit une augmentation de 32% en 7 ans (voir infographie).

"La prise d'opioïdes à des doses progressivement plus fortes permet de traiter adéquatement la douleur de nombreux patients cancéreux et leur apporte plus de confort", relève Jean Hermesse, secrétaire général de la MC. Ça, c'est pour les patients cancéreux. Ce qui inquiète surtout, c'est l'augmentation de la consommation des opioïdes chez les patients non-cancéreux. 92% des patients chez la Mutualité Chrétienne qui consomment ces puissants analgésiques le font pour traiter des douleurs d'origine non cancéreuse.