Héros ou salauds? La Belgique et la collaboration

Hauts faits de la résistance belge

Les héros de la résistance belge: voilà un bon moyen pour fédérer tous les publics. Pourquoi ne sont-ils pas mieux connus? Mystère... La Belgique ne se penche certes pas beaucoup sur ses salauds, pas plus sur ses héros...

Les enfants à l’abri - Andrée Geulen a aujourd’hui 99 ans. Cette Juste parmi les nations est parfois surnommée la « Schindler belge ». Jeune institutrice bruxelloise de 22 ans, choquée par l'étoile jaune de ses élèves, elle rejoint le CDJ (Comité de Défense des Juifs). Avec ses complices, elle réussira à exfiltrer des enfants, consignant dans divers carnets séparés leur véritable identité et leurs lieux d'accueil. Quelques dizaines d’enfants? Non, plus de… 4.000.

L’attaque du 20ème convoi - Une autre réalité sans équivalent dans le reste de l’Europe: en avril 43, venus à vélos avec des moyens de fortune, Youra Livchitz, Robert Maistriau et Jean Franklemon arrêtent le train qui vient de quitter la caserne Dossin, à Malines (voir carte), et transportait 1.631 passagers pour Auschwitz… A bord, Simon Gronowski, 11 ans, figure parmi les plus jeunes. Il sera un jour un grand avocat bruxellois (voir conseils de lecture). Cette nuit-là, 231 prisonniers s'échappèrent du 20ème convoi. 95 furent repris. 153 vécurent.

Victor Martin - Ce sociologue s’infiltra volontairement dans les camps de la mort, pour documenter les faits (notamment Auschwitz). Soupçonné à juste titre d’espionnage et incarcéré, il s’échappe en mai 1943 et regagne la Belgique, via Malmédy (à travers bois). Il a le temps de faire un rapport au Front de l’Indépendance. Rattrapé par la Gestapo, il est envoyé dans un camp en Hollande, dont il s’échappe à nouveau.