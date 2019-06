Homéopathie: la Belgique joue la carte du juste milieu

Boiron est présent chez nous depuis 2005, année durant laquelle le groupe basé à Lyon a racheté la quasi-totalité (95%) des parts de la société belge Unda.

À Evere, les laboratoires Boiron, qui emploient 98 salariés, assurent la commercialisation des différents produits homéopathiques sur le marché belge.

"Nous y disposons aussi d’un laboratoire qui assure la production de remèdes produits en petites quantités et de préparations magistrales commandées par les pharmaciens, à raison de 900 par jour en moyenne", précise Ulrike Van den Houte, directrice de la communication chez Boiron Belgique.

Une restructuration opérée en 2013 a entraîné la suppression d’une quarantaine d’emplois dans l’usine de Harzé (Aywaille). Cette filiale ne compte plus aujourd’hui que 45 salariés. Intégrée au sein du groupe, Unda, qui vend ses produits homéopathiques depuis 1949, en a été séparée à nouveau en 2014. Depuis lors, elle fait toujours partie du groupe Boiron, mais elle a retrouvé une partie de son indépendance.

Boiron ayant décidé de rationaliser la production, l’usine liégeoise ne produit plus les granules homéopathiques pour la Belgique, mais uniquement pour l’export. Les tubes de granules vendus en Belgique sont désormais produits à Lyon. Hormis un spray de marque Boiron vendu en Belgique, en Italie et en Espagne, Unda ne produit d’ailleurs plus que ses remèdes de marque propre.

A priori, les remous autour du remboursement de l’homéopathie en France suscitent de l’intérêt chez nous, mais n’ont pas de répercussions immédiates. "L’homéopathie n’a jamais été remboursée en Belgique", explique Ulrike Van den Houte.

On précisera toutefois qu’en Belgique, les mutuelles peuvent rembourser les traitements homéopathiques dans le cadre de l’assurance complémentaire. Mais le remboursement est plafonné à 75 euros par patient par an et le médicament doit être prescrit par un médecin.