Il est permis de scinder un compte-titres pour répartir les risques

La disposition anti-abus de la taxe sur les comptes-titres pourrait entraîner des discussions interminables entre les contribuables, les banques et l’administration fiscale.

Le gouvernement fédéral a définitivement approuvé la taxe sur les comptes-titres. Il a adapté le texte de la loi et l’Exposé des motifs pour tenir compte de l’avis du Conseil d’Etat. La disposition anti-abus a été adaptée et la justification du seuil de 1 million d’euros a été davantage étayée.

En cas de scission d’un compte sur plusieurs banques, le contribuable ou la banque devra démontrer que cette scission n’a pas pour objectif d’éluder l’impôt. "Si un contribuable détient des comptes auprès de plusieurs institutions financières, une répartition des risques sérieuse et avérée pourrait être un motif non fiscal acceptable", peut-on lire dans l’Exposé des motifs. Cette disposition pourrait générer de difficiles discussions entre les contribuables, les banques et l’administration fiscale.